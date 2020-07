Le Bayern s'impose logiquement face à un OM trop timide

L'Olympique de Marseille s'est incliné vendredi en match amical contre le Bayern Munich (1-0, Gnabry 20e). Même si les hommes d'André Villas-Boas n'ont encaissé qu'un seul but, ils se sont montrés trop timides et pas assez entreprenants face à une équipe bavaroise bien en place, qui n'a pas beaucoup forcé.

L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à hausser son niveau de jeu. Ce vendredi, en match amical, le club phocéen a enregistré une deuxième défaite consécutive dans sa préparation estivale, cette fois contre le Bayern Munich (1-0). Au FC Bayern Campus, l'unique buteur de la rencontre a été Serge Gnabry (20e). Après ce nouveau revers, le club phocéen va devoir rapidement se reprendre, et peut-être dès ce mercredi (20h30), contre Montpellier, tandis que les Bavarois semblent être prêts pour la suite de leur programme et la Ligue des champions.

L'OM n'aura tenu que vingt petites minutes de jeu. Jusqu'à ce que Serge Gnabry ouvre le score. Absolument pas attaqué, le Bavarois est parvenu à s'infiltrer dans la surface de réparation, avant d'embarquer une partie de la défense marseillaise sur une feinte de frappe, puis de tromper Steve Mandanda, d'un tir du pied gauche. Un très beau but qui reflétait alors les difficultés de l'arrière-garde phocéenne, qui a beaucoup subi et souffert. Cette dernière, positionnée très bas, a donc passé la majeure partie de cette rencontre acculée sur sa propre cage. Devant, les Marseillais n'ont pris que peu de risques offensifs.

Mandanda a évité un score plus large en faveur du Bayern

Dominés du début jusqu'à la fin de cette rencontre, les hommes d'André Villas-Boas ont beaucoup défendu dans la surface de réparation, ce qui les a empêchés d'effectuer les interventions nécessaires pour stopper leurs adversaires. Le score aurait même pu être plus lourd sans Steve Mandanda. En toute fin de première période, le capitaine olympien a eu l'occasion de s'illustrer, avec deux parades décisives, d'abord devant Thomas Müller, auteur d'une belle frappe en pivot depuis l'entrée de la surface (45e), puis face à Alphonso Davies, qui s'est très facilement joué de Bouna Sarr, avant de tenter sa chance (45e+1). Durant ce premier acte, le Bayern Munich, un ton au-dessus au niveau de sa préparation et des automatismes, a donc enchainé les mouvements et autres occasions franches.

Après la pause, les deux équipes ont changé tous leurs éléments, et le rythme est donc logiquement retombé. Les hommes de Hans-Dieter Flick, qui ont repris l'entraînement il y a dix jours, se sont alors contentés de gérer leur avantage au tableau d'affichage, tandis que les Marseillais, hormis une tentative de lob de Marley Aké (83e), sont restés plus que brouillons. Si l'OM va donc poursuivre sa préparation, le Bayern Munich, très au point, semble donc être paré pour la Ligue des champions, avec, en ligne de mire, son huitième de finale retour contre Chelsea, prévu le 8 août. Après leur large victoire de l'aller (3-0), les partenaires de Robert Lewandowski savent déjà qu'ils peuvent voir venir.

