La liste des championnats européens de football de retour ne cesse de s'allonger. Ce vendredi, c'est la Suisse qui a annoncé sa reprise le 19 juin prochain. La décision a été prise à l'unanimité par les clubs. La compétition helvète avait été la première interrompue par la crise du coronavirus.

Le Championnat de Suisse de football, le premier arrêté en Europe pour cause de pandémie, reprendra le 19 juin, a annoncé vendredi la Ligue suisse de football (SFL), qui n'a pas précisé les modalités d'accueil des spectateurs.

Réunis en assemblée générale vendredi matin à Berne, "les 20 clubs ont voté en faveur d'une poursuite de la saison 2019/20" suspendue le 23 février, indique un communiqué de la ligue. Les clubs ont accepté de jouer deux matches par semaine afin de terminer la compétition d'ici au 2 août, et les entraînements pourront reprendre le 6 juin. La première rencontre, le 19 juin, devrait opposer - à huis clos - deux prétendants au titre, les Young Boys de Berne et le FC

Zurich.

Avant cette reprise, St. Gallen est leader devant les Young Boys. Les deux équipes sont à égalité de points (45), mais St. Gallen possède une meilleure différence de buts. Suivent le FC Bâle, 3e avec 40 points, et le Servette Genève, 4e avec 37 pts.

Rassemblements de plus de 300 personnes autorisés

Pour cette fin de saison, cinq remplacements par match seront autorisés, suivant la mesure provisoire prise le 8 mai par le Board dans le but de réduire le risque de blessure des joueurs après cette longue période d'attente forcée. Ils ont en revanche interdit la sélection ou le recrutement de nouveaux joueurs avant la fin du championnat, sauf cas particulier, par exemple pour remplacer les joueurs licenciés à cause de la pandémie.

A partir du 6 juin, les rassemblements de plus de 300 personnes seront de nouveau autorisés en Suisse. Le gouvernement décidera le 24 juin d'autoriser ou non les rassemblements de plus de 1.000 personnes.

