COUPE DU PORTUGAL - Absent de son armoire à trophée depuis 2011, le FC Porto renoue avec la victoire en remportant sa 17e coupe du Portugal en venant à bout du Benfica Lisbonne au terme d'un match engagé (1-2). A 10 durant presque une heure et grâce au doublé de Mbemba (47e, 59e) le FC Porto réalise donc le doublé après avoir remporté le championnat devant... le Benfica.

Porto a fait craquer Benfica et réalise le doublé Championnat-Coupe du Portugal. En infériorité numérique depuis la 38e minute, les Portistas ont profité d’un doublé de Chancel Mbemba (47e, 59e, 2-0) pour mettre à mal son plus grand rival. La réduction du score de Carlos Vinicius sur penalty (2-1, 84e) n’aura rien changé. Si ce n’est de rajouter un peu de pression sur les coéquipiers de Danilo Pereira dans les dernières minutes. Portés par un excellent Pepe, les Dragons ont tenu bon dans un Clasico qui s’est tendu en fin de première période.

Parfaitement rentré dans son match, Porto a dominé le début de la rencontre avant que Benfica ne revienne petit à petit à hauteur. Mais le match est rentré dans une autre dimension lorsque Luis Diaz s’est essuyé les crampons sur le tibia d’André Almeida (38e). Pour cette faute, le Colombien a récolté un deuxième carton jaune et laissé ses partenaires à 10. Cinq minutes plus tard, c’est l’entraîneur du champion du Portugal qui a été renvoyé en tribunes par M. Soares Dias. Alors que l’on pensait que la suite du match serait compliquée pour les Dragons, il n’en a rien été.

Mbemba voit double

Le héros inattendu de cette finale s’appelle Chancel Mbemba. Le défenseur central a profité de deux coups francs pour donner l’avantage aux siens grâce à deux buts de la tête. Sur le premier, Vlachodimos a complètement manqué sa sortie et le Congolais était présent pour reprendre directement après le rebond et envoyer le ballon sous la transversale (47e, 1-0). Il a encore profité de la passivité de la défense lisboète sur un coup franc d’Otavio. Seul dans les six mètres, il ne s’est pas fait prier pour tromper une deuxième fois Vlachodimos d’une tête décroisée (2-0, 59e).

S’en est alors suivi trente minutes d’attaque-défense où les Aigles se sont cassés les dents sur un Pepe impressionnant de solidité dans sa surface. La faute de Diogo Leite sur Rafa Silva a relancé le suspense après le penalty transformé par Carlos Vinicius (2-1, 84e). Dans les arrêts de jeu, la reprise de volée de Jota s’est écrasée sur le poteau de Diogo Costa (90e+1). Grâce à cette victoire, Porto remporte la Coupe du Portugal pour la première fois depuis 2011. Ce n’est que le deuxième succès des Portistas en dix finales de Coupe contre le Benfica Lisbonne après celui de … 1958.

