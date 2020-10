C'est une proposition extrême qui risque de faire parler. Mais face au contexte économique du moment, le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina a décidé de prendre les devants. Selon les informations de La Repubblica , ce dernier a envoyé une lettre à ses homologues européens, en plus de la Fifpro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) et l'ECA (Association européenne des clubs). L'objet : une réduction "européenne" des salaires des footballeurs.

Ainsi, cette solution permettrait de réduire l'impact d'une crise qui s'annonce pour encore "les neufs prochains mois" d'après le quotidien italien. "Il faut reconsidérer globalement les engagements économiques assumés des clubs de très haut niveau (...) Le sujet est délicat et peut donner lieu à une vague de discussions et critiques, mais le moment est grave. Il faut des réponses concrètes et des solutions dans l'intérêt de tous", pourrait-on lire dans la lettre signée par Gabriele Gravina.