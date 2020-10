Youssoufa Moukoko a été visé par des injures racistes dimanche, d'après la presse allemande. La pépite de Dortmund, âgée de 15 ans et déjà inscrite cette saison dans l'effectif professionnel du Borussia, a joué avec les U19 dans le derby de la Ruhr Schalke-Dortmund, et marqué les trois buts de la victoire (3-2).

Après son troisième but, il a été pris à partie par un groupe de supporters de Schalke qui l'ont couvert d'injures, le menaçant de lui "casser les os" et faisant référence à sa couleur de peau. "Je suis fier d'être né avec cette couleur de peau et j'en serai toujours fier #BlackLivesMatter", a répliqué l'adolescent dans l'après-midi sur son compte Instagram.