Le PSG lève le voile sur ses maillots Jordan pour la Ligue des champions

C’était attendu, c’est désormais officiel : le PSG a présenté jeudi les maillots siglés Jordan Brand qu’il portera sur la scène européenne. Les hommes de Thomas Tuchel auront le choix entre une tenue blanche et une noire cette saison en Ligue des champions. La collaboration entre les champions de France et la sous-marque de Nike chère à la légende des Chicago Bulls dépassera les terrains puisque pas moins de 90 articles vont débarquer dans les rayons à partir du 14 septembre et beaucoup sont déjà disponibles en ligne.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se réjouit forcément de ce qui a tout l’air d’un coup de maître marketing. "C’est une nouvelle étape dans notre projet de faire du Paris Saint-Germain l’une des plus grandes marques mondiales de sport en capitalisant sur l’approche avant-gardiste de nos racines parisiennes, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Ce partenariat s’appuie sur notre association de long terme avec Nike. Il nous permettra d’atteindre de nouveaux publics tout en offrant à nos fidèles supporters à travers le monde le meilleur du style."

Michael Jordan n’est pas peu fier non plus : "La marque Jordan et le Paris Saint-Germain occupent une position unique en matière de sport et de style. Notre association est naturelle. Nous sommes ravis à l’idée d’unir nos deux communautés de passionnés, désormais liées par la présence du 'Jumpman' sur la poitrine des joueurs du Paris Saint-Germain."

Et Neymar, qu’en pense-t-il ? Du bien, bien évidemment. "Pour moi, la marque Jordan est synonyme de spectaculaire, de magique et d’irrévérence. Elle est parfaite pour Paris et la Champions League, estime le Brésilien. Porter le nom de Jordan est une responsabilité immense et nous sommes impatients de réussir une excellente saison. Paris comme Jordan sont des champions, je souhaite que cette collaboration nous aide à remporter de nombreux titres." Rendez-vous mardi 18 septembre et cet alléchant Liverpool-PSG pour voir les Parisiens étrenner leur nouvelle tenue.