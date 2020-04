CARNET NOIR - L'AS Saint-Etienne perd l'une de ses légendes. Robert Herbin, joueur puis entraîneur marquant des Verts, est décédé ce lundi à l'âge de 81 ans, comme l'a confirmé Le Progrès. Il avait récemment été admis en réanimation en raison d'une grande fatigue.

Une légende des Verts s'en est allée. Ce lundi, Robert Herbin, l'ex-entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne, est décédé à l'âge de 81 ans. L'ancien technicien quadruple champion de France durant la grande période des Verts (1974, 1975, 1976 et 1981) avait été admis à l'hôpital il y a six jours, pour des problèmes cardiaques et pulmonaires. Son décès n'aurait pas de lien avec la pandémie de coronavirus.

Avant de devenir l'entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne, Robert Herbin fut un joueur phare des années 60. Déjà sous le maillot vert. Que ce soit en tant que défenseur ou milieu de terrain, celui qui s'est fait surnommer "le Sphynx" quelques années plus tard avait déjà guidé le club stéphanois vers les succès. Durant son premier passage à l'ASSE, l'international français (23 sélections) a été sacré six fois champion de France. En 1964 et 1967, sous l'ère Jean Snella d'abord, puis en 1968, 1969 et 1970 sous la coupe d'Albert Batteux. Enfin en 1975, il joua un match qui lui a permis d'être sacré une sixième fois.



Génération dorée, finale de C1...

C'est en 1972 que Robert Herbin s'installe sur le banc de Saint-Etienne, après que Marseille ait été double champion de France (ndlr : 1971, 1972). A l'issue de sa première saison aux commandes, il ne pourra rien face au FC Nantes de José Arribas. Mais sa philosophie plait aux joueurs et il enchaîne les titres sur le plan national. En 1976, il atteint la finale de la Ligue des champions avec la génération dorée menée par Curkovic, Piazza, Lopez, Larqué, Rocheteau ou les frères Revelli. Mais à Glasgow, Saint-Etienne s'incline face au Bayern Munich (0-1). Une histoire de poteaux qui reste en travers de la gorge des supporters stéphanois.

Après un quatrième titre de champion de France en 1981, Robert Herbin se fait limoger deux ans plus tard, quelques mois après le départ du président Roger Rocher. Ensuite, à Lyon, en Arabie Saoudite, à Strasbourg ou au Red Star, "le Sphynx" n'a pas connu la même réussite. Tout comme lors de son "come-back" sur le banc des Verts de 1987 à 1990. Peu importe. Robert Herbin restera, pour toujours, une légende de Saint-Etienne.

