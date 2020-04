Léopard de Pogba ou étoiles de champions du monde : le Top 5 coiffure de Caiolas Barber

Pour parler confinement et coiffure, nous avons interviewé Caiolas Barber, coiffeur réputé des stars du ballon rond mais pas que. Il vous livre le Top de ses coiffures préférées. Couleurs et créativité sont au rendez-vous.

1. La coupe Léopard, Paul Pogba, janvier 2016

Caiolas Barber : "On lui avait fait des tâches léopard sur tout le côté gauche et de l’autre côté juste deux traits. Pour moi, c’est la plus belle qu’il ait eue. Je rêve de lui refaire honnêtement. En plus c’était à l’époque de Turin, c’était un truc de fou sur le terrain. Mais toutes ses coupes sont uniques à Paul !"

2. La feuille, Ricardo Quaresma, Euro 2016

C.B : "Je lui ai faite pour l’Euro 2016. Elle a tellement fait parler, j’ai eu énormément de clients qui sont venus après me la réclamer. C’est incroyable. Et pas que des gamins hein. C’était une feuille que j’avais dessinée moi-même"

3. Multi-coupes, Marcus Thuram

C.B : "Marcus Thuram, ce n’est pas une coupe en particulier mais c’est une feuille de dessin ce mec-là. Quand il vient, je m’éclate sur ses cheveux. Je ne sais pas comment je pourrais le classer mais à chaque fois qu’il vient, on change. J’adore ! C’est un peu pareil avec Alphonse Areola ou Djibril Cissé qui font une totale confiance."

4. Sangoku, anonyme, décembre 2018

C.B : "Ce n’est pas sur un footballeur mais j’ai adoré la faire : un Sangoku devant une Lune pleine. C’est énormément de travail… C’est une de mes coupes préférées. C’est tellement dur à faire."

5. Les deux étoiles, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, été 2018

C.B : "Après, dans mon top, il y en a une qui est plus sentimentale. C’est pas les plus jolies mais les coupes faites à Alphonse et à Presnel Kimpembe après la Coupe du monde. Deux étoiles. Putain, on est champions du monde et j’ai l’impression de participer à ça aussi."

