Les notes des 20 meilleurs joueurs de FIFA 23 : avec 91, Benzema et Mbappé font mieux que Ronaldo

JEU VIDÉO - Disponible le 30 septembre 2022, FIFA 23 est cette année encore très attendu par les joueurs. Les notes des plus grandes stars du ballon rond dans la célèbre simulation de football le sont aussi et, à ce petit jeu, les Français sont à l'honneur puisque Karim Benzema et Kylian Mbappé se hissent sur le podium des meilleurs joueurs du jeu, devant Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

00:01:55, il y a 28 minutes