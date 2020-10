C'est une nouvelle encourageante. Les supporters sud-coréens de foot vont pouvoir retourner au stade et assister vendredi aux matches de la K-League après un assouplissement des mesures de lutte contre le Covid-19. Une jauge a été limitée à 25%. Les spectateurs de base-ball, le sport le plus populaire du pays, pourront quant à eux assister, dès mardi et pour la première fois depuis presque deux mois, aux cinq rencontres programmées. La jauge sera cependant limitée à 20%, a précisé l'Organisation coréenne de base-ball.