La 30e cérémonie des trophées UNFP, qui récompense notamment les meilleurs joueurs et joueuses de la saison, en Ligue 1 et en D1 féminine, a été programmée le dimanche 15 mai. Ce gala aura donc lieu au lendemain de la 37e et avant-dernière journée de L1, jouée en multiplex le samedi à partir de 21h.

Kylian Mbappé, à la fois meilleur buteur (22 buts) et meilleur passeur (14 passes décisives) de l'exercice en cours, apparaît comme le grand favori pour remporter encore le trophée de meilleur joueur, pour la troisième fois de suite après 2019 et 2021.

Aucune récompense n'avait été remise en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 ayant mis un terme brutal à la saison. La cérémonie honore également le meilleur entraîneur de la saison, ou encore le plus beau but.

