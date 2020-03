8 buts en 10 journées. André-Pierre Gignac continue de faire parler ses talents de buteur dans le championnat mexicain. Deux semaines après son splendide triplé, l'attaquant français a une nouvelle fois été buteur pour les Tigres lors de la 10e journée du championnat Clausura face à Juarez. Les hommes de Ricardo Ferretti se sont imposés sur leur pelouse 3-2 au terme d'un match animé mais disputé à huis-clos pour cause de coronavirus.

Après l'ouverture du score, pour les visiteurs, de Dario Lezcano (28e, 1-0), Ivan Vazquez, le gardien de Juarez a été trompé par la trajectoire du ballon sur un centre anodin (1-1, 51e). Sept minutes plus tard l'ancien avant-centre des Bleus, très actif tout le match, a inscrit son huitième but de la saison. Servi sur la gauche de la surface, il est rentré sur son pied droit avant d'ajuster le gardien adverse d'une frappe bien placée au premier poteau (2-1, 58e). Ce nouveau but permet à Gignac de redevenir leader du classement des buteurs, avec 8 réalisations, à égalité avec Angel Mena (Club Leon) et Jonathan Javier Rodriguez (Cruz Azul).

Gignac buteur, puis passeur

En fin de match Eduardo Vargas (3-1, 76e), superbement servi par le numéro 9 français, a fait le break pour les Tigres avant que l'ancien bordelais Diego Rolan ne réduise la marque (3-2, 85e). Cette victoire permet à l'équipe de Monterrey de revenir à hauteur de leur adversaire du jour avec 14 points, à la 6e place du classement, et à seulement trois points du podium.

Dans les autres résultats de cette 10e journée, Leon, leader du classement avec 21 points, l'a emporté sur sa pelouse contre les Pumas (3-1). Morelia a étrillé Querétaro (4-0) tandis que Chivas et le CF Monterrey ont fait match nul 1-1.