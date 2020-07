La joie de Danilo Pereira et Moussa Marega, buteurs pour le FC Porto lors du match du sacre contre le Sporting

LIGA NOS - Le FC Porto n'a pas manqué l'occasion d'assurer son 29e titre national mercredi. Le FCP a battu le Sporting (2-0) pour le compte de la 32e journée et ne peut plus être rejoint à deux journées de la fin. Un sacre fort pour les hommes de Sergio Conceição. Benfica est pour sa part assuré de terminer 2e, alors que le Sporting (59 pts) et Braga (57 pts) lutteront pour la 3e place.

Le FC Porto a remporté mercredi son 29e titre de champion du Portugal de football en battant le Sporting (2-0) au stade du Dragon pour creuser un écart décisif devant son dauphin, le Benfica Lisbonne.

Devant des tribunes vides pour cause de pandémie, les buts de ce "classico" lusitanien ont été signés par l'international portugais Danilo Pereira (64e) et l'international malien Moussa Marega (90+1). A deux journées de la fin du championnat et au lendemain de la victoire du Benfica face au Vitoria Guimaraes (2-0), Porto dispose désormais d'une avance de huit points face à son rival, assuré de terminer deuxième devant le Sporting ou Braga.

Porto a tenu après la reprise

Les "Dragons" du nord du Portugal étaient parvenus à combler un retard de sept points qui les séparait des "Aigles" de Lisbonne à la mi-janvier et menaient la course en tête, avec une longueur d'avance, quand le championnat a été interrompu à la mi-mars, en raison de l'épidémie de coronavirus. Lorsque la compétition a repris début juin, à huis clos, les hommes de Sérgio Conceiçao se sont fait rejoindre en haut du tableau à deux occasions par Benfica, mais le tenant du titre a fini par commettre davantage de faux pas.

