Au bout de leur souffrance, les joueurs du Sporting Portugal ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher sur la pelouse du tenant du titre et actuel dauphin du club de Lisbonne. Dominés, souvent asphyxiés dans leur camp, les Lions sont repartis avec le point du nul face au FC Porto (0-0), et conservent dix points d’avance sur les Dragons en tête du championnat, à 13 journées de la fin.

Ce n’est sûrement pas le plus beau match de la saison du Sporting, mais il comptera assurément au moment de faire les comptes. En continuant à se montrer invincibles en championnat, les joueurs de Ruben Amorim, malmenés par leur rival, ont fait un pas de plus, décisif peut-être, dans la course à leur 19e titre de champion du Portugal, le premier du club lisboète depuis 2002. Que ce fut dur, pourtant, d’imaginer les coéquipiers de Joao Mario ne pas concéder leur première défaite de la saison en Liga NOS, au terme d’une partie à sens unique.

Face à l’habituel 4-4-2 de l’ancien entraineur du FC Nantes Sergio Conceiçao, les vert et blanc ont eux aussi aligné l’équipe qui s’est montré si solide depuis le début de saison. Ce n’est pas pour rien si le Sporting est la meilleure défense du Portugal, et son bloc compact et très discipliné l’a encore prouvé ce samedi. Mais le point du nul arraché à l’Estadio do Dragao est aussi le fruit de la maladresse de la troupe de Pepe devant le but lors de cette rencontre.