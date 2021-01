La pandémie sévit et menace le football portugais. Alors que le Final Four doit débuter mardi, de nombreux cas de coronavirus ont été détectés chez les protagonistes. "Dix-sept nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés parmi l'encadrement et les joueurs", a annoncé mardi le Benfica, en disant attendre que la Direction générale de santé décide s'il participera aux compétitions prévues au cours des deux prochaines semaines. Le club lisboète, qui devait affronter le Sporting Braga mercredi soir, n'a pas nommé les joueurs testés positifs mais, d'après les médias locaux, l'attaquant allemand Luca Waldschmidt en ferait partie.