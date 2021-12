Un duel rempli de tension et de spectacle sur la pelouse du FC Porto, qui s'est imposé face au Benfica Lisbonne ce jeudi soir (3-1). Après une première demi-heure assez équilibrée, les joueurs de Sergio Conceiçao ont longtemps pensé plier l’affaire en trois minutes. Sur une touche rapidement jouée et conclue dans la foulée par Fabio Vieira (34e ) et un centre d’Otavio pour Pepê (37e), la domination des locaux s’est montrée en deux éclairs.

Benfica était alors plus bas que terre, mais Roman Yaremchuk (47e) a permis aux Lisboètes d’y croire encore au retour des vestiaires. Le temps d’un instant seulement, car l’exclusion du capitaine André Almeida (49e) est venue réduire leurs derniers espoirs à néant. Un troisième but de Mehdi Taremi (69e) sur une nouvelle erreur de la défense benfiquiste a propulsé le FC Porto vers un succès capital dans la course au titre. Une onzième victoire d’affilée en championnat qui lui permet de reprendre la tête, en compagnie du Sporting Lisbonne.

