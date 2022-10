Benfica fait le break. Le club de Lisbonne, pourtant dans un petit soir, a triomphé sur la plus petite des marges sur la pelouse de son grand rival et dauphin, le FC Porto, grâce à un but de Rafa Silva (1-0). Toujours invaincus après 19 matches toutes compétitions confondues, les Aigles continuent leur excellent début de saison, bien aidés par l’exclusion dès la 27e minute du milieu des Dragons Stephen Eustaquio, et prennent six points d’avance sur leur adversaire du soir en tête du classement.

Trois ans qu’ils n’avaient plus connu cela. Après 9 matches sans victoire, toutes compétitions confondues, dans le Clasico portugais, les joueurs de Roger Schmidt ont enfin battu la troupe de Sergio Conceiçao, prenant ainsi leur distance dans la course au titre et ce dès la 10e journée. Pourtant, rien n’a été facile pour les hommes en rouge dans un Estadio Do Dragao chauffé à bloc.

12 cartons distribués

D’entrée de jeu, ils ont été pris à la gorge par des locaux qui débordaient d’envie, et se sont procurés une énorme occasion au quart d’heure de jeu. Service par Zaidu, Mehdi Taremi a bien placé sa tête, mais Odysseas Vlachodimos a sorti le ballon de la main droite après s’est envolé. Dans une rencontre rugueuse, évidemment, entre les deux meilleurs ennemis du foot portugais, Benfica a aussi eu quelques opportunités (23e, 25e), mais n’a pas affiché le visage emballant des dernières semaines.

Très sollicité ce vendredi (12 cartons délivrés), l’arbitre de la rencontre, monsieur Joao Pinheiro, a toutefois fait basculer la rencontre en distribuant, logiquement, deux cartons jaunes en trois minutes (24e, 27e) à Eustaquio, à chaque fois en retard face à Alexander Bah. A dix contre onze, les coéquipiers d’Otavio ont alors dû laisser le ballon à leurs adversaires, tout près d’ouvrir le score dès la 36e minute. Mais Diogo Costa a été sauvé par son poteau, puis sa barre.

Longtemps ballotés en seconde période, le FC Porto a pourtant été tout près de jouer un mauvais tour à son adversaire sur un ballon cafouillé par la défense, qui a obligé Gilberto à dégager en catastrophe. Dévié par Taremi, la balle a pris la direction du but de Benfica, mais Vlachodimos s’est encore imposé.

Sur ce temps fort des Dragons, ce sont pourtant les Aigles qui ont fait la différence d’un contre conclu par Rafa Silva (0-1, 72e). Benfica a subi en fin de match, sans craquer, et peut donc savourer ce premier succès face à Porto depuis mars 2019. Cette année-là, le club lisboète avait acquis son dernier titre de champion du Portugal… Comme un signe ?

