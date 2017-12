L'Espanyol inflige à l'Atletico sa première défaite en championnat (1-0)

Les Matelassiers sont tombés ! Dernière équipe invaincue cette saison en Liga avec le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid a concédé sa première défaite de la saison ce vendredi sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1-0). Peu inspirés dans le jeu, les Colchoneros ont manqué l'occasion de revenir à trois points du FC Barcelone, avant le Clasico de samedi. En cas de succès du Real Madrid, les Merengue reviendraient à deux points de l'Atlético, avec un match en moins.

Le pire dans tout ça, c'est que cette défaite est méritée. L'Atlético n'a rien proposé et a même cadré son seul tir après… 76 minutes de jeu. Et ce fut là le tournant du match. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Kévin Gameiro s'est présenté face à Pau Lopez sur la droite, idéalement lancé par Griezmann (76e). Plutôt que de servir Saul Niguez, seul au point de penalty, le Français a préféré frapper du droit mais le portier catalan a bloqué sans problème.

Antoine Griezmann tente un retourné lors de Espanyol - Atlético en Liga le 22 décembre 2017Getty Images

Un soulagement pour le Barça

En face, les Catalans ont mis un petit peu de temps pour faire sauter le verrou. Il a fallu une passe lumineuse d'Esteban Granero sur la droite de la surface pour que Sergio Garcia offre logiquement la victoire à l'Espanyol dans les derniers instants (1-0, 88e). Logiquement, puisqu'avant cela, les joueurs de Quiqué Sanchez Flores avaient eu deux immenses occasions d'ouvrir le score. D'abord par Léo Baptistao qui s'est complètement manqué en un contre un avec Oblak en tentant un lob (19e), puis par David Lopez, dont le tir du droit devant la surface a été claqué en corner par le gardien slovène (24e).

Si ce succès permet à l'Espanyol de prendre cinq points d'avance sur la zone rouge, la série de quatre victoires s'arrête donc là pour l'Atlético, qui pourrait perdre sa place de dauphin en cas de succès de Valence. Opposé au Real Madrid, samedi à 13h00, le FC Barcelone aura une pression en moins : en cas de défaite, les Catalans seraient assurés de compter au moins cinq points d'avance sur leur dauphin à l'issue de cette journée. Un beau cadeau de Noël offert par l'Atlético…