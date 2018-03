Liga : L’Atlético battu par Villarreal malgré un but de Griezmann (2-1)

L'Atlético Madrid avait pourtant le match en main…. Les Colchoneros, mis sur orbite par un penalty d'Antoine Griezmann en première période, ont finalement été renversés par Villlarreal et le doublé d'Enes Ünal dans les dix dernières minutes. Cette défaite intervient au pire des moments alors que le sprint final a débuté. Le FC Barcelone, leader, compte désormais onze points d'avance sur les Madrilènes, qui pourraient voir le Real (provisoirement 4e) revenir à quatre petits points en cas de victoire sur Girona ce dimanche soir (20h45). Le sous-marin jaune, lui, grimpe au classement et se retrouve cinquième.

Pour l'obtention du titre, s'il y avait encore un semblant de suspense, il est désormais éteint avec la défaite de l'Atlético Madrid. Le retard accumulé sur les Blaugrana semble trop conséquent pour être comblé alors qu'il reste seulement neuf journées à disputer. La défaite au Camp Nou (1-0) avait déjà donné une première indication, la seconde est intervenue ce dimanche en fin d'après-midi. Et elle indique que les joueurs de Diego Simeone - en plus de briguer ouvertement une troisième C3 en huit ans - devront sécuriser leur seconde place, qui se retrouve menacée alors que la responsabilité de ce revers leur incombe totalement.

Une entrée et un doublé pour Enes Ünal

Sans forcer et après une première alerte de Saul Niguez (1re), l'Atlético a ouvert le score sur un penalty assez litigieux provoqué et transformé par Antoine Griezmann (0-1, 20e). Le seizième but de l'international français en 2018, toutes compétitions confondues, avant de retrouver les Bleus la semaine prochaine. Mais les Colchoneros ne se sont pas mis à l'abri, et excepté un poteau de Koke (24e), ils ont préféré, comme souvent, attendre leur adversaire pour mieux le contrer. Sauf qu'au fil des minutes, certes en se montrant seulement dangereux par bribes (31e, 48e, 55e), Villarreal a posé les bases de son retour.

Javier Calleja, l'entraîneur du sous-marin jaune, a eu la très bonne idée de faire rentrer Enes Ünal (73e). Onze minutes plus tard, l'attaquant turc égalisait grâce à une belle tête décroisée (1-1, 82e). Avant de définitivement devenir le héros de la rencontre en s'offrant un doublé dans le temps additionnel (2-1, 90e+1) en étant à l'affût. Deux buts qui feront oublier le penalty non sifflé pour Carlos Bacca après une faute de José Gimenez (65e). Dans une fin de match très tendue, l'Atlético, qui alignait Lucas Hernandez au poste d'arrière gauche et qui a tenu globalement son poste, a même terminé à dix à la suite de l'expulsion de Victor Vitolo (90e+3). La trêve internationale va permettre aux Madrilènes de couper et d'oublier cette défaite. Avant de mener une fin de saison quand même palpitante en Liga et en Ligue Europa.