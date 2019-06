Rejoindre l'équipe de France était l'un des objectifs de sa carrière. Souvent snobé par Didier Deschamps, Wissam Ben Yedder a connu sa troisième sélection avec les Bleus contre la Turquie (2-0) dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Et après avoir réalisé une très bonne saison sous les couleurs du Séville FC du haut de ses 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ancien attaquant du TFC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Ce qu'il souhaite désormais : continuer de progresser et gagner sans perdre plus de temps, quitte à s'éloigner de l'Andalousie. "C'est le bon timing (pour franchir un cap, ndlr). Je le ressens. Mais je ne peux pas manquer de respect au club. Quel que soit le choix final, je serai bien", a révélé, lundi, l'attaquant de l'équipe de France pour Le Parisien.

" Je ferai le point après l'équipe de France "

"Je rêve de jouer à haut niveau, dans les plus grands clubs du monde et d’être à côté de joueurs de classe internationale. Histoire de voir jusqu’où je peux aller en termes de niveau", a poursuivi l'attaquant de 28 ans, visiblement prêt à faire le grand saut.

Pour l'heure, le natif de Sarcelles préfère vivre le moment présent. "Je ne suis pas plus préoccupé que ça par mon avenir. Je vais faire le point après l’équipe de France, mais ce sera aussi à Séville de décider". Avec cet exercice 2018-19 lors duquel il aura montré sa régularité et sa capacité à être un élément important d'une bonne équipe européenne, reste à savoir si ces "grands clubs" seraient enclins à le solliciter. Pour rappel, Ben Yedder est sous contrat jusqu'en juin 2021 et dispose d'une close libératoire fixée à 40 millions d'euros.