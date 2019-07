C'est lundi que Xavi Hernández débutera sa nouvelle carrière. Après avoir officiellement mis fin à sa carrière de joueur, l'ancien milieu du FC Barcelone a été nommé entraîneur d'Al-Saad le 28 mai dernier. Et dans le cadre de la préparation du club qatari, Xavi retrouve sa Catalogne natale du 14 au 29 juillet pour un stage dans la province de Gérone.

Interrogé ce vendredi par le quotidien Mundo Deportivo, Xavi a évoqué plusieurs sujets dont l'intersaison très mouvementée de son ancien club, marquée notamment par la signature imminente d'Antoine Griezmann. Un "crack" selon ses dires, qui fera beaucoup de bien au Barça.

Griezmann, un transfert de "très haut niveau"

"S'ils l'ont recruté, c'est parce qu'ils (les dirigeants, ndlr) ont pensé que cela convenait à la fois à l'entraîneur et à la direction. Je pense qu’il s’agit d’un transfert extraordinaire, s'est-il réjoui. Il est capable de faire la différence dans un grand club, comme cela a été le cas à l'Atlético ou en équipe nationale. Il a remporté une Coupe du monde et je suis sûr qu’il va se fondre dans le jeu du Barça. C'est un grand joueur, un crack mondial, c’est un transfert de très haut niveau", a-t-il estimé.

Autre sujet brûlant des derniers jours : la rumeur Neymar. Si Leonardo a déclaré ouvertement dans un long entretien accordé lundi au Parisien que Neymar "pouvait quitter le PSG" en cas d'offre intéressante, il n'y aurait pour le moment que des contacts "superficiels" avec le club catalan. Quoiqu'il advienne, Xavi ne serait pas opposé à un retour de l'attaquant auriverde en Catalogne.

"Bien sûr que ce serait une bonne recrue, a-t-il répondu à ce sujet. Il n’y a pas de doute qu’il s'agit d'un joueur capable, comme Antoine Griezmann, de faire la différence. Il l'était déjà au Barça, on se connaît, ensemble on a gagné une Ligue des champions et il a eu une période fantastique ici. L'entraîneur doit décider lui-même comment le gérer sur le plan sportif, mais si on analyse le joueur, on parle là d'un joueur spectaculaire", a-t-il reconnu.