Des accolades avec le prodige argentin après pratiquement chaque but du Barça, un selfie à l'issue de la dernière cérémonie du Ballon d'Or et maintenant un entretien pro-Messi... Antoine Griezmann tient vraiment à démentir tous les bruits selon lesquels le natif de Rosario refuserait son intégration chez les Blaugrana. Sur le site de l'UEFA, l'ancien joueur de la Real Sociedad a souligné la chance qu'il avait de jouer avec Lionel Messi. "C'est un spectacle de le voir jouer et jouer à ses côtés", a notamment confié l'attaquant français.

"Nous parlons d’un joueur que nous ne reverrons peut-être jamais, ou comme il y en a seulement tous les 40 ans, a-t-il ajouté. Nous devons en profiter, que nous soyons ses coéquipiers, fans dans les tribunes ou ses entraîneurs."

Antoine Griezmann a également souligné n'avoir aucun regret d'avoir signé au Barça cet été. "Je ne suis pas parti de l’Atlético pour gagner la Ligue des Champions ou gagner plus de titres, a-t-il affirmé. Je suis venu au FC Barcelone pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie et pour grandir sur le plan personnel."

"Mon échec a été ce qui a fait perdre la finale à l'Atlético en 2016"

Antoine Griezmann est également revenu sur les matches qui ont marqué sa carrière. Et notamment la finale de la Ligue des Champions Real Madrid - Atlético 2016, perdue aux tirs-au-but après que le joueur français ait manqué un penalty au cours de la rencontre. "Je pense que mon échec a été ce qui nous a fait perdre la finale, a-t-il expliqué. Ça me fera toujours mal, même si je la gagne avec un autre club. Je suis sûr que cela me fera du mal dans dix ou quinze ans." Désormais associé au meilleur joueur du monde 2019, le Français a mis toutes les chances de son côté pour remporter la coupe aux grandes oreilles.