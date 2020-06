LIGA - A quelques jours d'affronter le FC Barcelone, l'Atlético Madrid a parfaitement négocié la réception d'Alavés ce samedi, au Wanda Metropolitano (2-1). Saul Niguez et Diego Costa, sur un penalty plus que généreux, ont marqué. Les Colchoneros assurent leur 3e place.

L'Atlético Madrid a trouvé son rythme. Après deux victoires 1-0, face à Valladolid et Levante, les Colchoneros l'ont une nouvelle fois emporté par un seul but d'écart, face à Alavés au Wanda Metropolitano, samedi (2-1). Saul Niguez a ouvert le score de la tête (59e), avant que Diego Costa ne profite d'un penalty plus que discutable pour creuser l'écart (73e). Joselu a sauvé l'honneur pour Alavés, sur penalty (90e). Les hommes de Diego Simeone sont toujours 3es de Liga, avant le choc face au Barça, mardi prochain.

Koke et Savic suspendus contre le Barça

Face au 15e de Liga, qui a le plus souvent abandonné le ballon, l'Atlético a pris son temps. Hormis une tentative acrobatique de Joao Felix (36e), les Colchoneros ne se sont pas procurés moult occasions franches, jusqu'aux entrées de Marcos Llorente et Diego Costa. Le premier a obtenu un coup franc, que Trippier a déposé sur la tête de Saul (59e), puis un penalty véritablement tombé du ciel et transformé tranquillement par le second (73e). La copie aurait pu être parfaite, mais Koke, en se jetant pour contrer un coup-franc, a touché le ballon de la main et offert un penalty aux visiteurs, transformé par Joselu (90e).

L'Atlético remporte tout de même sa 4e victoire en 5 rencontres depuis la reprise du championnat d'Espagne. Les hommes de Diego Simeone n'ont encaissé que deux buts depuis le redémarrage de la Liga. Tous les signaux sont au vert avant le déplacement au Camp Nou, ou presque : Stefan Savic et Koke seront suspendus face au Barça mardi, pour accumulation de cartons jaunes.

Saúl Ñíguez et Thomas Partey (Atlético) Crédit: Getty Images

