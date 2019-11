L'attaquant hispano-brésilien de l'Atlético Madrid Diego Costa (31 ans) a été opéré avec succès d'une "hernie discale cervicale", a annoncé son club jeudi matin. "Diego Costa a subi une intervention chirurgicale sur son hernie discale cervicale ce jeudi 21 novembre à Madrid. D'après les services médicaux du club, l'opération s'est déroulée comme prévue", a indiqué l'Atlético Madrid via communiqué.

Le club n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité de son joueur, mais selon la presse espagnole, celle-ci devrait s'étendre à près de trois mois. Cette saison, l'avant-centre a joué 15 matches pour les "Colchoneros", dont onze en Liga et quatre en ligue des champions, a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. Il ne s'était pas entraîné mercredi la semaine dernière, à cause de douleurs au niveau des cervicales. Les examens menés par la suite ont révélé son hernie. Diego Costa avait déjà subi une opération du pied en décembre 2018, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant deux mois et demi (13 matches manqués).