Persistante inconstance : dix jours après avoir battu le grand Liverpool en Ligue des champions, l'Atlético Madrid a encore flanché et a essuyé son 11e match nul de la saison en Liga lors de la 26e journée chez la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone (1-1), dimanche. Les Madrilènes ont cédé les premiers, sur un but contre son camp de Stefan Savic qui a taclé un centre de Wu Lei dans sa propre cage (24e), avant d'égaliser par une superbe reprise de volée de Saul Niguez dès le retour des vestiaires (46e).

Deux semaines qui résument leur saison : les Colchoneros, tombeurs du tenant du titre Liverpool 1-0 en 8e de finale aller de Ligue des champions le 18 février et larges vainqueurs de Villarreal en Liga dans la foulée le week-end dernier, ont encore été accrochés. Ils passent 4es, à deux points d'être éjectés des places européennes. Les hommes de Diego Simeone ont encore une fois affiché leur esprit combattant en revenant de la mi-temps avec de meilleures intentions, ce qui a mené au superbe but égalisateur de Saul... après avoir été pris à leur propre jeu d'intensité de jeu et d'agressivité dans les combats par l'Espanyol en première période.

Les Colchoneros ont évité le pire

L'Espanyol aurait pu saler la note, comme sur cette frappe sèche de Victor Sanchez détournée du bout des doigts par Jan Oblak sur sa barre transversale (32e), ou sur ce coup franc direct d'Adrian Embarba (42e), mais la deuxième meilleure défense du championnat (19 buts encaissés, derrière les 17 du Real Madrid) a tenu son rang. Un aperçu du meilleur de l'instabilité des joueurs de la capitale, décrochés en championnat, éliminés en Coupe et en Supercoupe, et qui comptent donc sur le 8e de finale retour à Anfield le 11 mars pour sauver cette "saison de transition", comme l'a baptisée le coach Simeone.