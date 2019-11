L'Atlético aurait pu en profiter pour chiper la deuxième place au Real Madrid, mais les hommes de Diego Simeone n'ont pu décrocher mieux qu'un match nul à Grenade (1-1). Les Colchoneros ont eu beaucoup de mal à trouver la faille dans le rideau des Andalous, et ce match fermé ne s'est débloqué qu'à la 60e : après un superbe travail d'Hector Herrera, Renan Lodi, trouvé en profondeur, a trompé le portier de Grenade Rui Silva (62e), pour ouvrir le score.

Mais la joie des Madrilènes a été de courte durée : cinq minutes plus tard, sur corner, German Sanchez a placé une tête puissante qui a trompé Jan Oblak (1-1, 68e). L'Atlético, qui s'était repris en l'emportant contre l'Espanyol Barcelone (3-1) avant la trêve, piétine de nouveau : il n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches de championnat, et n'a plus gagné à l'extérieur en Liga depuis deux mois (le 25 septembre contre Majorque, 2-0).

Le Betis Séville, pour sa part, reste dans le ventre mou du classement (14e), mais l'ex-Lyonnais Nabil Fékir a grandement contribué au succès des Sévillans 2-1, samedi, face à un Valence qui avait l'air d'avoir déjà la tête à la réception de Chelsea en Ligue des champions, mercredi. Le milieu de terrain international français, n'a pas inscrit de but, mais il a été l'élément le plus actif de son équipe, multipliant les courses dangereuses, les frappes (27e, 50e, 85e) et les passes tranchantes (75e). A la 37e, l'icône Joaquin, 38 ans, a marqué contre son ancien club de 2006 à 2011, répondant ainsi à l'ouverture du score des Valenciens par Maxi Gomez (62e). Le Betis s'est imposé sur le fil grâce à un coup franc majestueux de Sergio Canales dans les arrêts de jeu (90e+3).