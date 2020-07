TRANSFERTS - Le quotidien catalan Sport indique dans sa Une du jour que le FC Barcelone veut se débarrasser de Samuel Umtiti cet été. Si des clubs italiens sont d'ores et déjà intéressés par le champion du monde, l'ancien Lyonnais ne compte pas quitter les Blaugrana.

Le mollet, le pied, le genou. Depuis le début de saison, le Barça révise l'anatomie du corps humain grâce à Samuel Umtiti, forfait jusqu'à la fin de saison en raison d'un nouveau problème à son genou gauche. Le Français n'en finit plus de passer par la case infirmerie.

Le champion du monde cumule 90 jours d'indisponibilité depuis août dernier et 210 depuis son retour du Mondial russe. Une situation qui a fini par lasser le FC Barcelone. Selon Sport, le club catalan veut se débarrasser de l'ancien Lyonnais cet été. "Umtiti, par ici la sortie", titre en Une le quotidien sportif.

Umtiti ne veut pas partir

Le Barça aimerait d'abord le vendre, ainsi que d'autres joueurs comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Neto, pour renflouer ses caisses et clore le transfert de Lautaro Martinez, explique pour sa part Mundo Deportivo. Les Catalans sont en manque de liquidités et Umtiti pourrait rapporter près de 30 millions d'euros. Sport indique que les champions d'Espagne seraient prêts à accepter un prêt. Quatre clubs italiens seraient intéressés : Naples, la Lazio Rome, le Torino et l'AS Rome.

Une solution qui permettrait au Barça de le conserver si toutefois Umtiti retrouvait une condition physique solide loin de Catalogne. Reste un obstacle majeur auquel s'est déjà confronté le club l'été dernier : l'obstination d'Umtiti à vouloir rester en Catalogne. Il reste encore trois ans de contrat au champion du monde qui, comme son compatriote Ousmane Dembélé, n'envisage pas un départ. Et le Barça pourrait très vite se retrouver pris au piège de ses juteux contrats longues durées…

