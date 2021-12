Le Real Madrid caracole, le Barça retrouve peu à peu des couleurs et pendant ce temps, l'Atlético plonge. Une nouvelle fois très décevants, samedi soir à Séville, les Colchoneros ont subi une nouvelle défaite. La quatrième de la saison. Mais, surtout, la troisième de suite. Jamais, en dix années sur le banc du club madrilène, Diego Simeone n'avait subi une telle série. Critiqué pour certains de ses choix, El Cholo navigue avec un vent de face : son équipe compte d'ores et déjà 13 points de retard sur son ennemi de la capitale, et huit sur son adversaire du soir, dauphin de la Casa Blanca.

"Quand je suis arrivé, on avait pour habitude d'être à dix points du leader, et maintenant, malheureusement, on est dans cette situation, a analysé l'Argentin après ce nouveau revers. La responsabilité est mienne, mais je suis sûr qu'on s'en sortira." Difficile, pourtant, d'imaginer le technicien de 51 ans entamer une profonde remise en question. L'Atlético est toujours incapable de prendre le jeu à son compte et ses individualités ne font plus les différences. Titulaire en attaque, Luis Suarez n'a pas marqué lors de ses sept derniers matches.

Joao Felix, l'un des rares joueurs créatifs de l'effectif, n'a disputé que la deuxième période malgré l'absence d'Antoine Griezmann, blessé. Le Portugais, qui a trouvé la barre transversale dans le temps additionnel, continue de manger son pain noir. Mais pour Simeone, le problème est ailleurs : "Nous traversons un moment difficile, les résultats ne nous accompagnent pas, a-t-il confié. Il faut travailler, récupérer les blessés et la confiance, qui reviendra quand les choses iront mieux. Il faut rester serein." Les récents résultats de l'Atlético n'incitent pourtant pas à l'optimisme.

