L’Atlético de Madrid sur le gong. Longtemps tenu en échec sur sa pelouse par une équipe d’Osasuna bien organisée défensivement, le champion d’Espagne en titre a finalement gagné grâce à un but en fin de match de son défenseur Felipe sur corner (1-0). Un succès qui permet de relancer des Colchoneros qui patinaient ces dernières semaines en championnat, et qui reviennent à deux points des deux co-leaders provisoires, Séville et la Real Sociedad.

Comme à son habitude, Diego Simeone a rejoint le vestiaire en courant au coup de sifflet final. Pourtant, l’entraîneur de l’Atlético aurait pu rester un peu plus longtemps sur la pelouse pour profiter d’un succès étriqué et après lequel ses joueurs ont longtemps couru, dans un Wanda Metropolitano réchauffé par le but tardif de son équipe. Alors qu’il avait logiquement décidé de laisser son meilleur buteur Luis Suarez (7 réalisations), de retour de sélection, sur le banc au coup d’envoi, l’entraîneur argentin a bien cru que son équipe allait concéder un 4e match nul en 5 rencontres de Liga.

Premier tir cadré à la 87e pour l'Atlético

Dominateurs, les coéquipiers d’Antoine Griezmann, titulaire tout comme l’autre Français Thomas Lemar, ont longtemps peiné à inquiéter Sergio Herrera. Le gardien du club de Pampelune a longtemps été protégé par sa défense qui, comme le voulait l’entraîneur Jagoba Arrasate en alignant un 5-3-2, a fait preuve de rigueur et de complémentarité pour repousser les vagues madrilènes. Face à des locaux seulement dangereux grâce à l’association Griezmann-Carrasco (16e, 20e, 24e) mais incapables de cadrer, ce sont même eux qui se sont procuré l’occasion la plus nette du premier acte.

D’une frappe de mule, Lucas Torro a en effet obligé Jan Oblak à une belle envolée (35e). Sinon, les Navarrais ont plutôt été maladroits bien que volontaires sur leurs rares offensives. Le portier slovène a eu une seule autre intervention décisive à réaliser, en se couchant promptement sur la frappe de Roberto Torres (90e+1).

A ce moment-là, le stade madrilène avait retrouvé de l’ambiance, suite au coup de tête victorieux d’un Felipe qui s’est aussi montré extrêmement solide défensivement, sur un corner de Carrasco où Herrera a manqué sa sortie (1-0, 87e). L’ancien Monégasque a bien failli doubler la mise, suite à un corner où le portier d’Osasuna était monté dans l’espoir d’égaliser, mais sa frappe de loin a touché le poteau (90e+2). Mais l’essentiel est bien là pour les Colchoneros, qui confortent leur place dans les quatre premiers avant la réception très importante de Milan en Ligue des champions cette semaine.

