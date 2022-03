L’Atlético Madrid a signé une victoire sans doute cruciale dans la course à l’Europe. Grâce notamment à un doublé de Joao Félix, les Colchoneros ont ramené trois points de leur déplacement périlleux sur la pelouse du Betis Séville, concurrent direct (1-3). Après une première période assez terne, malgré l’ouverture du score rapide, ils ont su passer la seconde au retour des vestiaires. Ce succès permet à l’Atlético Madrid de remonter dans le top 4, avec deux points d'avance sur le Betis Séville. En bref, c’est une excellente opération.

Ad

L’affiche entre l’Atlético Madrid et le Betis Séville a tenu toutes ses promesses, en raison des enjeux. Même si la rencontre, très physique et tendue, a d’abord pris la forme d’une hécatombe. Andrés Guardado (11e), Sime Vrsaljko (21e) et Angel Correa (27e) ont tour à tour cédé leur place pour cause de blessure. Tout avait pourtant bien démarré pour les Colchoneros, buteurs sur leur toute première action quand Correa, justement, a servi Joao Félix sur un plateau (0-1, 2e). Devant au tableau d’affichage, l’Atlético Madrid a néanmoins un peu trop cru que marquer un seul but suffirait. C’était sans compter la belle réaction du Betis Séville, qui a dominé dans les intentions les des 45 premières minutes.

Copa del Rey Petit nul, grande délivrance : le Betis rejoint Valence en finale 03/03/2022 À 22:00

Real Betis-Atlético de Madrid. Crédit: Getty Images

Revoilà l’Atlético dans le top 4

Les hommes de Manuel Pellegrini ont d’ailleurs été récompensés de leurs efforts, après plusieurs occasions franches (39e, 44e). C’est Cristian Tello qui s’est chargé d’égaliser, en profitant d’un bon pressing de Youssouf Sabaly sur Hector Herrera (1-1, 45e+5). Il aurait même pu s’offrir un doublé, sans l’intervention déterminante de Jan Oblak (49e). Le gardien des Colchoneros a fait son match, en étant ensuite vigilant sur un corner direct (50e). Ces alertes ont réveillé l’Atlético Madrid, sous l’impulsion des remplaçants. Car si Félix s’est offert un doublé (1-2, 61e), le but du break a été inscrit par Thomas Lemar, entré à la pause, sur une passe d’Antoine Griezmann (1-3, 81e), alors que ce dernier venait tout juste de buter sur Claudio Bravo (80e).

Avec ce quatrième succès en cinq journées de championnat, les Madrilènes se replacent définitivement en vue d’obtenir un ticket pour la future Ligue des champions. Battre un adversaire direct est toujours une excellente nouvelle lors d'un sprint final. Les Matelassiers reviennent même à hauteur du FC Barcelone, qui compte certes un match en moins. Le Betis Séville marque de son côté le pas, avec un deuxième revers de suite en Liga. Nabil Fekir et ses coéquipiers pourront avoir des regrets : ils ont beaucoup tenté, mais ils n’ont pas suffisamment marqué.

Joao Félix (Atlético Madrid) Crédit: Getty Images

Liga Séville domine le derby, Fekir blessé 27/02/2022 À 17:18