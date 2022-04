Pendant que le Real, sacré champion d’Espagne pour la 35e fois de son histoire, est à la fête, son voisin, l’Atlético, continue de se morfondre en cette fin de saison. A la lutte pour glaner une des quatre places directement qualificatives à la Ligue des champions, les Colchoneros ont réalisé une mauvaise opération sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, en s’inclinant logiquement (2-0). De quoi aborder sans grande sérénité le derby de Madrid qui s’annonce, la semaine prochaine.

La troupe de Diego Simeone a confirmé qu’elle était en grande difficulté dans le sprint final de la Liga. Après le nul concédé face à Grenade (0-0), les Madrilènes ont chuté à San Mames, et n’ont désormais gagné qu’une seul de leur 4 dernières sorties en championnat. Alors qu’ils pouvaient se hisser sur le podium en cas de succès, ils laissent l’opportunité au Betis Séville, en déplacement sur la pelouse de Getafe lundi, de revenir à un point de leur quatrième place.

Très vite, on a compris que les partenaires d’Antoine Griezmann n’étaient pas dans un grand soir. A commencer par les trois centraux alignés dans le 5-3-2 madrilène. Alors que Mario Hermoso a écopé d’un carton jaune au bout de 45 secondes, Jose Gimenez a passé le match à souffrir face aux accélérations d’Iñaki Williams, intenable face à son public. C’est le Basque, sur un centre dévié dans son but par Hermoso, qui a permis aux siens de prendre l’avantage (1-0, 8e).

Griezmann a touché la barre

Troisième homme de l’arrière-garde madrilène, l’ancien Lillois Reinildo, lui aussi rapidement averti (18e), et au bord de l’expulsion lorsqu’il est allé contester son avertissement reçu auprès de monsieur Mateu Lahoz, est sorti à la mi-temps. L’entrée d’Angel Correa à ses dépens, et le passage aux vestiaires a permis aux Colchoneros de mieux aborder le deuxième acte, mais Griezmann, sur un coup franc à l’entrée de la surface adverse, a buté sur la transversale (51e). L’occasion de revenir était passée pour les champions d’Espagne 2021, qui ont encaissé le but du break dans la foulée.

Sur une relance mal assurée de Renan Lodi, Hector Herrera a commis la faute dans sa surface sur Iker Muniain, qui a vu Iñaki Williams transformer froidement le penalty (2-0, 54e). Les visiteurs n’ont jamais pu espérer revenir, malgré un tir sur le poteau de Correa en fin de match (90e+3). Bilbao, revenu à 4 points de la 6e place, qualificative pour la Ligue Europa, peut donc encore espérer accrocher l’Europe.

