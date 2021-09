C'est probablement le moment où vous prenez votre stylo, votre calendrier et vous cochez LA date où vous ne serez pas disponible. Depuis ce jeudi soir, on connaît la date officielle du premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Il se déroulera le dimanche 24 octobre prochain à 16h15, et bien évidemment sans Lionel Messi, parti au PSG cet été. Auteur d'un début de saison exceptionnel, Karim Benzema sera lui bien là.

