L’Atlético Madrid réussit son entrée en lice en Liga. Les Colchoneros se sont imposés sans encombre sur la pelouse de Getafe pour la première journée du championnat espagnol (0-3). Auteur de trois passes décisives, João Félix a été le grand homme de la rencontre. Entré en fin de rencontre, l’attaquant français Antoine Griezmann a inscrit le dernier but des siens, son premier en Liga depuis novembre 2021.

Ouverture du score rapide signée Morata

Les hommes de Diego Simeone ont rapidement pris la rencontre en main. Sur leur premier tir cadré, Alvaro Morata a ainsi ouvert le score d’une belle frappe du gauche après un joli relais entre Thomas Lemar et João Félix (0-1, 15e). Malgré plusieurs opportunités (pour Enes Ünal et Carles Aleñá notamment), avec un Juan Iglesias très bon sur son côté droit, les Azulones de Getafe sont rentrés aux vestiaires en étant menés au score.

Formé au Real Madrid, l'attaquant Borja Mayoral a notamment trouvé la transversale sur un très bon centre d’Iglesias peu avant le repos (41e). Axel Witsel, l’international belge venu du Borussia Dortmund, a lui été très performant avec l’Atlético pour son premier match avec les Madrilènes.

Griezmann a enfin retrouvé le chemin des filets

Après une nouvelle opportunité pour Ünal, pourtant bien servi par Borja Mayoral dans la surface mais non cadrée (51e), l’Atlético Madrid s’est définitivement détaché à l’heure de jeu. Sur une belle passe de João Félix, Morata a envoyé un puissant tir du gauche dans la lucarne droite de David Soria (0-2, 59e). Entré peu après, Antoine Griezmann a définitivement clos les débats. De très belle manière : sur une nouvelle passe bien sentie de João Félix, l’attaquant français a marqué d’un beau tir placé du gauche à 25 mètres.

3 passes décisives pour João Félix, premier but pour Griezmann en Liga depuis le 28 novembre 2021 et un but inscrit face à Cadix : la soirée a été pleine pour les coéquipiers de Koke. Griezmann aurait même pu signer un doublé sur coup-franc, sans un très bel arrêt de David Soria en fin de temps additionnel (90e+3). L’Atlético prend 3 points importants dans la banlieue de Madrid, avant d’accueillir Villarreal samedi prochain.

