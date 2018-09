Aulas va rencontrer ses supporters

"Les Bad Gones ont pris conscience d'avoir fait une erreur. Je vais les rencontrer de nouveau. Nous allons faire aussi une réunion avec le préfet le 4 octobre pour bien mettre en garde les groupes sur les responsabilités que nous pouvons prendre quand on se laisse déborder par des propos odieux ou des actes interprétés", a déclaré le patron de l'OL, en marge de la présentation de la joueuse Jessica Fishlock, recrutée lundi. JMA "espère que l'on n'arrivera pas à l'extrémité d'une dissolution du groupe", qui a fêté son trentième anniversaire en décembre 2017 mais qui n'a toujours pas dénoncé le tract en question.

"J'espère que nous les avons convaincus de le faire. La réactivité doit les amener à le faire. Il faut que les mesures soient prises pour que cela ne se renouvelle pas. Mais il faut que les responsables du groupe m'aident", a insisté le président. Le tract des Bad Gones, intitulé "Edito du kop virage nord", où la préfecture des Bouches-du-Rhône est qualifiée de "ville salle", se termine par la phrase : "Marseille est une ville où règne le sida!!!".

Mercredi à la fin du match de Ligue des Champions Manchester City-Lyon (1-2), un supporter avait déjà été filmé en train de faire un salut nazi. L'individu a été sanctionné par l'OL d'une exclusion à vie d'accès au stade. Par ailleurs, l'Olympique lyonnais envisage de saisir un tribunal pénal suisse pour contester la décision de l'UEFA de sanctionner le club rhodanien d'un match européen à huis clos à disputer le 2 octobre en Ligue des Champions contre le Shaktar Donetsk après les incidents survenus le 15 mars avant le match de Ligue Europa face au CSKA Moscou. "Les faits reprochés se sont passés à l'extérieur du stade. Nous avons une attestation du préfet de police pour prouver notre bonne foi et qui reconnaît que l'endroit où se sont passés les incidents avant le match contre Moscou est du ressort exclusif de la police", a souligné M. Aulas. L'OL n'a pas encore les attendus de la commission d'appel de l'UEFA pour saisir le Tribunal arbitral du sport et n'est pas certain de les obtenir avant mardi. Le manque à gagner avec ce match à huis clos se monte à 4,5 millions d'euros.