Avec le PSG, ça a été le grand flou cet hiver

Il n'est pas évident de suivre ce PSG. Et on ne dit pas ça seulement pour ses adversaires en L1. Il n'est aussi pas facile de comprendre toute la logique de la direction parisienne. Ce mercato l'a encore illustré. Pendant des semaines, une petite folie s'est emparée du champion de France. Pas à la hauteur des premiers mercatos de l'ère QSI bien entendu. Mais quand même, il y a eu un emballement surprenant. Surtout au vu des contraintes imposées par le fair play financier.

L'équipe parisienne a voulu offrir à Thomas Tuchel les deux milieux de terrain qu'il désirait. Et dans les dernières heures, un joueur plus offensif (un élément obscur de MLS en plus) a failli débarquer pour compenser la blessure de Neymar. Au final, il y a eu beaucoup de fumée sans feu. Paris n'a recruté que Leonardo Paredes. Sur le plan du fair play financier, c'est le choix de la raison. Toujours dans le viseur du gendarme financier de l'UEFA qui scrute le moindre de ses mouvements, le PSG n'a pas fait trop d'écart avec ces 47 millions d'euros investis sur Paredes.

Vidéo - "Paris a fait une erreur stratégique en privilégiant Paredes plutôt que Gueye" 03:11

Une attitude surprenante vis-à-vis du fair play financier

Bien sûr, ce transfert complique encore un peu plus la situation de Paris - contraint d'amortir les transferts (et salaires) de Neymar et Mbappé (soit prêt de 150 millions d'euros par saison) -. Mais comment le PSG a-t-il pu envisager de recruter aussi Idrissa Gueye ou pire encore le Napolitain Allan et Willian (Chelsea) ? Cela semblait ubuesque au vu de la situation parisienne, confrontée déjà un énorme défi pour rentrer dans les clous du fair play financier - chaque nouvel achat devant être compensé par de nouvelles entrées d'argent -. Tenté de manière étonnante par des dérives, le PSG, qui a vu Frenkie de Jong filer au FC Barcelone, n'est finalement pas tombé dans des excès incompréhensibles sur ce plan. Mais la logique sportive interroge quand même.

Thomas Tuchel a récupéré un seul milieu. Ce n'est pas assez à son goût dans sa quête de Ligue des champions. Surtout et cela peut surprendre après avoir laissé filer Giovani Lo Celso en prêt l'été dernier, Paredes n'a vraiment pas le profil idéal pour ce PSG en manque cruel d'un vrai 6 depuis le départ de Thiago Motta. Certes, l'Argentin va rendre des services dans ce secteur, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il aurait cependant semblé plus cohérent de s'attacher les services en priorité d'un joueur plus défensif, surtout à ce prix-là.

Vidéo - Tuchel a deux bonnes raisons de réintégrer Rabiot et ce n'est pas forcément sportif 03:08

Quelle logique sportive ?

Aujourd'hui et pour compenser l'absence d'un autre renfort dans son entrejeu, Tuchel devrait donc imposer le retour d'Adrien Rabiot, qui a été écarté après son refus de prolonger et a retrouvé le groupe pro ces derniers jours. Un nouveau camouflet pour Henrique dans un mercato déjà pas vraiment flatteur pour le directeur sportif parisien.

D'autres zones d'ombre sont d'ailleurs apparues durant cette fenêtre de transferts hivernale. Six mois après lui avoir offert un pont d'or pour poursuivre au Camp des loges et ne pas filer à Arsenal, Yacine Adli, pur produit de la formation parisienne et un des plus grands espoirs du football français, a ainsi quitté Paris pour 5.5 millions d'euros. Quel message cela envoie-t-il ? Si le jeune milieu n'entrait pas dans les plans de Thomas Tuchel, la gestion de son cas surprend. Comme l'ensemble de ce mercato du PSG, décidément pas toujours facile à suivre.