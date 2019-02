Hazard, Zidane, Higuain : les soucis que Chelsea va rencontrer avec l'interdiction de recruter

C'est un coup de tonnerre dans le monde des transferts. Chelsea a été interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos, soit jusqu'à fin janvier 2020, pour avoir enfreint les règles en matière de transferts internationaux de joueurs mineurs. Si les Blues vont faire appel et risquent de se tourner vers le Tribunal arbitral du sport (TAS), cela pourrait changer beaucoup de choses pour le club londonien. Et sur plusieurs points clefs !

Le dossier de l'entraîneur

C'est un dossier qui revient régulièrement ces derniers jours. Chelsea pourrait envisager de remplacer Maurizio Sarri, les Blues n’étant pas à la hauteur des attentes en Premier League (6e à 15 points du leader). De nombreux noms circulent comme ceux de Laurent Blanc, Frank Lampard ou encore Zinedine Zidane. Mais cette annonce de la FIFA change la donne. On voit ainsi mal un entraîneur de l'envergure de Zidane débarquer sur les bords de la Tamise sans avoir la possibilité de recruter et de modifier même un peu son effectif. Ces derniers jours, une rumeur était d'ailleurs propagée par la presse britannique : l'ancien numéro 10 du Real réclamait une enveloppe "mercato" de 200 millions de livres sterling, soit 228 millions d'euros pour venir à Chelsea. Cela semblait beaucoup. Mais il y a une réalité : cette décision de la FIFA va compliquer la tâche des dirigeants londoniens pour récupérer un technicien de renom.

Maurizio Sarri avec Zinedine ZidaneGetty Images

Le cas Hazard

Ce n'est pas un scoop : Eden Hazard envisagerait de bouger cet été. Après sept saisons passées chez les Blues, l'ancien Lillois aurait envie d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas la première fois qu'un départ de la star belge est évoquée. Mais cette fois-ci, Hazard a un bon moyen de pression : il arrive en fin de contrat en juin 2020. Et il n’aurait pas vraiment envie de prolonger. Si les Blues souhaitent donc récupérer plusieurs millions pour son transfert, cela passera forcément par un départ lors du prochain mercato estival. Une question s’impose toutefois : Chelsea peut-il se permettre de le lâcher ? Bien sûr, le club londonien s'est offert cet hiver Christian Pulisic, qui va arriver en juin prochain. Le jeune Américain, si talentueux soit-il, n'a cependant pas encore l'envergure d'Hazard. Perdre un élément de la dimension d'Hazard dans cette période où Chelsea ne peut pas recruter aurait un énorme impact sur l’équipe londonienne et ses ambitions.

Eden Hazard Getty Images

Higuain-Morata-Giroud, ça se complique devant

Chelsea s'est activé pour l'attirer cet hiver. Avec l'espoir de se relancer. Mais cette annonce complique la situation de Gonzalo Higuain et pour le poste d'avant-centre sur les bords de la Tamise. Tout comme Mateo Kovacic, l'Argentin n'est que prêté au club de Premier League. Cependant, les Blues avaient l'opportunité de prolonger ce prêt après cet été. "L'accord autorise Chelsea à prolonger le prêt jusqu'au 30 juin 2020 contre une indemnité de 18 millions d'euros à régler lors de l'année fiscale 2019-2020", a ainsi précisé la Juve lors de l'officialisation de l'opération. Si l'interdiction de recrutement se confirme, Chelsea ne pourra pas conserver le natif de Brest. Et pourrait se retrouver face à un petit problème devant. Cet hiver, le club londonien a en effet prêté Alvaro Morata à l'Atlético Madrid pour dix-huit mois. Et Olivier Giroud arrive lui en fin de contrat en juin prochain… Voilà qui va poser quelques soucis aux Londoniens.

Gonzalo Higuain, ChelseaGetty Images

Chelsea et son réservoir de joueurs prêtés

Cela peut être l'une des clefs du problème que va devoir affronter Chelsea. Depuis des années, le club londonien accumule les joueurs. Les jeunes notamment. Et pour les faire jouer, la formation de Premier League en prête beaucoup. C'est même un réservoir hallucinant dont disposent les Blues. Chelsea va pouvoir s'appuyer dessus pour faire face si cette interdiction le frappe bien. Dans le lot, il y a ainsi notamment Michu Batshuayi, Timoué Bakayoko, Kurt Zouma, Kenedy, Victor Moses ou encore le jeune Tammy Abraham, qui a marqué 20 buts en Championship cette saison. De quoi solutionner quelques problèmes si Chelsea ne peut pas se renforcer ?