La FFF et la LFP lancent une enquête sur Monaco

Monaco se retrouve dans le viseur de la FFF et de la LFP. Les instances du football français vont se pencher sur "les conditions de recrutement de deux joueurs mineurs par l'AS Monaco", mises en lumière par les révélations des Football Leaks, selon un communiqué mardi. La Commission Fédérale du Statut du Joueur Elite de la FFF et la Commission Juridique et de la LFP, saisies conjointement, "seront chargées d'enquêter afin de déterminer les éventuelles suites disciplinaires et/ou pénales à donner à ces dossiers", indique le communiqué des instances.

"Le recrutement de joueurs, a fortiori mineurs, est strictement encadré par la loi et les règlements de la FFF et de la LFP", stipule encore le communiqué des deux instances du foot français. La Fédération chapeaute l'ensemble du football français tandis que la LFP est en charge du football professionnel. Dans le cadre des révélations des "Football Leaks", Mediapart avait révélé mardi matin que Monaco s'était notamment entendu avec des joueurs mineurs pour des primes à la signature d'accords "sous seing privé", non reconnus par les instances du football.

De tels accord "seraient considérés comme nuls et de nul effet"

Le nom des joueurs mineurs n'a pas été divulgué par Mediapart car "ils n'ont jamais fait l'objet à ce jour d'une expression publique". Interrogée par Mediapart sur la légalité de tels accords, la LFP avait indiqué que si sa commission juridique avait connaissance de ces documents, ils "seraient considérés comme nuls et de nul effet, et des sanctions seraient infligées aux parties", selon les explications du site d'investigation. "Ca dépend effectivement de la LFP sur les contrats signés, mais aussi de nos centres de formation", a expliqué le président de la FFF Noël Le Graët, invité mardi soir de RMC Sport. "Les garçons qui quittent un centre, on a un droit de regard sur leur situation", a-t-il ajouté évoquant "des choses qu'on ne peut pas laisser passer".

Il s'agit d'un nouvel épisode de la saison catastrophique des Monégasques, en pleine crise de résultats, relégables en championnat, déjà éliminés de Ligue des champions, et dont le président et propriétaire, Dmitri Rybolovlev, est en pleine tourmente judiciaire. Le milliardaire russe, mis en cause dans une affaire de corruption à Monaco, a quitté la Principauté pour Moscou samedi. Dans la soirée, l'ASM a tenu à démentir via un communiqué. "L’AS Monaco dément les informations parues dans un article de Mediapart ce mardi. Le club monégasque affirme qu’il respecte non seulement les lois applicables mais également les règlements des instances sportives nationales et internationales dans le cadre des recrutements de joueurs mineurs"..