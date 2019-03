Ligue 1 : Toulouse respire et s'impose 1-0 face à Guingamp, toujours dernier

Plus de six mois que les supporters des Violets attendaient ça. La dernière victoire du TFC remontait au 25 août. C’était face à Nîmes lors de la troisième journée de Ligue 1. A l’époque, Max-Alain Gradel avait offert aux Toulousains la victoire sur penalty. Ce dimanche, dans un stadium qui sonnait creux au coup d’envoi avec la grève des Indians lors des 20 premières minutes du match, c’est Yaya Sanogo, bien servi dans la surface par Manu Garcia qui a offert la victoire aux hommes d’Alain Casanova en première période.

Toulouse avait à cœur de bien débuter la rencontre. Dès les premières minutes du match, les coéquipiers de Gradel encore précieux ce dimanche, ont mis une grosse pression sur des Guingampais très fébriles. C’est donc logiquement que Yaya Sanogo, après un une-deux superbe avec Manu Garcia dans la surface adverse, a ouvert le score, bien aidé par une faute de main de Caillard (1-0, 20e).

Sanogo omniprésent

Malgré cette ouverture du score précoce et dans un Stadium qui retrouvait de la voix, les Violets ont continué à pousser pour tenter de faire le break. En face, l’En Avant n’a jamais vraiment pu rivaliser. Et juste avant la pause les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont tiré une balle dans le pied pour le reste de la rencontre. Auteur d’une vilaine semelle sur Gradel et après intervention du VAR, Marcus Coco a reçu un carton rouge et a laissé ses coéquipiers à 10 (45e).

Au retour des vestiaires, Yaya Sanogo, omniprésent ce dimanche, a encore eu l’occasion d’inscrire un doublé mais Caillard, cette fois vigilant a dévié sa tête qui filait en lucarne (57e). Peu avant le dernier quart d’heure de jeu le Téfécé croyait avoir fait le break mais après intervention de l’assistance vidéo le but inscrit par Issiaga Sylla a été annulé pour une position de hors-jeu (71e). Grâce à cette victoire à domicile les Toulousains prennent de l’air sur la zone rouge. Les haut-garonnais ont désormais 10 points d’avance sur Dijon, 18e. Les Guingampais restent eux scotchés à la dernière place du classement.