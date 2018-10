Mais pourquoi, à l'étranger, certains qualifient la L1 de "Farmers League" ?

Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous suivez des comptes anglo-saxons spécialisés dans le football, vous l'avez forcément remarqué. Régulièrement, des "Farmers league" fleurissent sous des posts concernant la L1 et le PSG. Quand Neymar et Kylian Mbappé flambent notamment, des internautes répondent avec des "Farmers league". Mais en fait, pourquoi ?

Vous l'avez compris même si vous n'êtes pas bilingue en anglais, ce n'est pas pour tresser des lauriers à la L1. Littéralement, cela veut dire un "championnat de fermiers". Mais il ne faut évidemment pas s'arrêter à cela. "C'est une blague de réseaux sociaux. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre", nous prévient d'ailleurs Ben Snowball, notre collègue anglais d'Eurosport.co.uk avant de nous éclairer : "La perception reste que le PSG est la seule bonne équipe, avec quelques autres équipes (Monaco, Marseille, Lyon) qui sont considérées comme acceptables. Les autres sont appelées 'fermiers'. C’est-à-dire des équipes 'faiblardes' contre lesquelles Neymar et Mbappé peuvent améliorer leurs statistiques".

En clair, les internautes étrangers se moquent de la différence de niveau entre le PSG et le reste de la L1. Pour eux, c'est comme si Paris jouait contre des amateurs. Avec cette expression, les internautes britanniques comparent aussi la L1 à une pouponnière où les jeunes sont légion et peuvent s'exprimer facilement, compte tenu du faible niveau. Bien sûr, c'est une blague. Mais cela peut aussi, d’une certaine manière, illustrer la façon dont le championnat est perçu dans le reste de l'Europe. On a d’ailleurs posé la question à nos collègues étrangers, qui ne dressent pas un bilan très flatteur de la "ligue des talents".

Rien à voir avec la domination du Bayern ou de Manchester City…

S'ils estiment tous que le terme "Farmers league" utilisé par les internautes n’est pas mérité, leurs réponses laissent penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu… "Bien sûr, nous avons de l'estime pour la L1. Mais le problème majeur est que le PSG est bien meilleur que tout le monde", complète Ben Snowball. Et pour lui, c'est bien une exception française : "Cette différence est beaucoup plus marquée avec le PSG en L1 que le Bayern Munich en Bundesliga, ou encore que Manchester City en Premier League - comme l'illustre cette saison -. En France, il manque la sensation de compétition car la course au titre en L1 est déjà réglée en octobre".

En Italie et en Allemagne, nos collègues se montrent aussi sévères avec la L1. De l'autre côté des Alpes, Mattia Fontana, qui travaille pour le site italien d'Eurosport, souligne également cette impression que Paris manque de concurrence sur la scène domestique, ce qui décrédibilise clairement le championnat de France. "Et pourtant, la Juve a remporté plus de titres de champion en Serie A ces dernières années que Paris en L1", rappelle-t-il avant d'enchaîner : "Parler de 'Farmers league', c'est beaucoup trop fort. Cependant si c'est un championnat avec beaucoup de jeunes talents, c'est aussi le moins sexy des cinq grands championnats".

Quand on traverse le Rhin, l’impression est identique. "En général, nous ne voyons pas la L1 comme une 'Farmers League'. Mais comme le cinquième championnat après la Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga", confirme Tobias Laure, notre collègue allemand, qui estime que "99%" des papiers écrits en Allemagne sur la L1 concernent uniquement… le PSG.

Qu'importe donc si Lyon a frappé fort en s'offrant Manchester City en Ligue des champions (1-2) ou si Marseille a atteint la finale de la Ligue Europa la saison passée, Paris écrase trop le championnat de France pour valoriser vraiment la L1 hors de nos frontières. Mais Ben Snowball voit une manière de mettre fin au débat : "Pour perdre cette référence ridicule de 'Farmers League' sur les réseaux sociaux, la L1 aurait vraiment besoin de voir le PSG aller très loin en Ligue des champions".