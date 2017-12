Neymar : "Kylian Mbappé finira dans les livres d'histoire du football"

Que ces deux-là s'aiment bien, on l'avait compris depuis bien longtemps. Mais entre Neymar et Kylian Mbappé, outre l'amitié et la complicité sur le terrain, il y a également beaucoup d'admiration. Si le Brésilien en est bien évidemment à un stade plus avancé dans sa carrière que son coéquipier de seulement 19 ans, cela ne l'empêche pas de voir en lui un futur (très) grand...

"Je le vois bien évoluer. C'est un grand joueur. Il a beaucoup, beaucoup de qualités. Il finira dans les livres d'histoire. C’est un type bien, il travaille énormément. Je pense que son futur sera brillant", a ainsi lâché Neymar dans un entretien accordé à Player's Tribune, un média pour lequel les sportifs parlent directement à la première personne. Face à Gerard Piqué, son ancien coéquipier au Barça, Neymar en a également profité pour aborder d'autres sujets, comme sa blessure au dos lors du Mondial 2014 au Brésil.

La France parmi les favoris de Neymar pour la Coupe du monde

"C'est mon pire souvenir. Je pleurais à la maison, je voyais ma mère, mon père pleurer, tout le monde était triste, mes amis, ma famille... ça a été mon pire moment", explique le joueur du PSG, qui en a également profité pour dresser sa liste de favoris pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. "Le Brésil, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Allemagne sont mes favoris", a-t-il expliqué.