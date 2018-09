Face à Nantes, Lille veut surfer sur la vague Pépé

Un Pepe plus rajeunissant que jamais. Lille, surprenant troisième de Ligue 1, va tenter de poursuivre sur sa lancée samedi face à Nantes (17h00) en s'appuyant sur son attaquant Nicolas Pépé, auteur d'un triplé le week-end dernier et qui est en feu depuis le début de saison. Avec quatre buts et trois passes décisives au compteur, l'Ivoirien affiche des statistiques impressionnantes après cinq journées. Mais ce que les chiffres ne disent pas, c'est qu'il est impliqué dans les neuf buts lillois cette saison et qu'il est déterminant dans le jeu nordiste.

Percutant et déséquilibrant, Pépé est un maillon essentiel du jeu des Dogues car quand il ne crée pas le danger, il ouvre des brèches dans lesquelles s'engouffrent ses coéquipiers, notamment Jonathan Bamba (3 buts) et Jonathan Ikoné. Toutefois, l'attaquant, qui avait déjà grandement contribué au maintien du LOSC l'an dernier avec 13 buts et 6 passes décisives, fuit les lumières et les demandes d'interview, préférant rester dans l'ombre.

"Si Nicolas est performant, c'est aussi qu'il est dans une animation et une équipe dans laquelle le danger peut venir d'autre part, estime son entraîneur Christophe Galtier. Si l'adversaire se focalise sur Nicolas, ça va déboucher sur d'autres situations avec d'autres joueurs, ce qui était beaucoup moins le cas la saison dernière".

"C'est un joueur extraordinaire. Il l'a prouvé la saison dernière et il est dans la continuité. Mais il est très bien entouré donc ça le met dans de bonnes dispositions", ajoute à l'AFP le président lillois Gerard Lopez.

Appels du pied de l'OL

Vidéo - Galtier sur Pépé : "Il a joué très diminué" 00:45

En dehors du terrain, Nicolas Pépé fait également l'unanimité et il n'est pas le dernier à chambrer ou faire des blagues à ses coéquipiers. "Au-delà du joueur, c'est un garçon exceptionnel. Il est adorable, tout le monde l'apprécie. Il est très respectueux et ne tire pas la couverture à lui car il est très humble", apprécie Gerard Lopez.

Le dirigeant nordiste doit se féliciter d'avoir conservé sa pépite dans son effectif malgré les nombreuses sollicitations en France et à l'étranger. Ainsi, son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas a tout tenté dans les dernières heures du mercato pour attirer l'Ivoirien dans le Rhône, mais c'était peine perdue puisque l'attaquant ne voulait pas quitter le Nord.

"Il a toujours exprimé son désir de rester au LOSC malgré la saison difficile vécue l'an dernier. Il a choisi de continuer ici alors qu'il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs. Il est très loyal envers l'ensemble du club et toute l'équipe est heureuse qu'il soit resté", souligne Gerard Lopez.

Avec les recrues Bamba, Ikoné, Loïc Rémy, Rui Fonte et le prometteur Rafael Leao, en phase de reprise et qui devrait bientôt pouvoir débuter, sans oublier le Brésilien Luiz Araujo, le secteur offensif des Dogues impressionne. Et comme le milieu de terrain et la défense donnent satisfaction, à l'image du latéral droit turc Zeki Celik, le Losc présente une équipe solide et équilibrée que le FC Nantes aura du mal à bouger. L'entraîneur nantais Miguel Cardoso, adepte du beau jeu et de la possession de balle, devra donc se méfier de joueurs lillois très incisifs en contre et qui ont appris de leur erreurs passées.