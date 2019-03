Ligue 1 - Ligue 2 : OL - Montpellier reprogrammé dimanche, Metz - Lorient décalé au 31 mars

Initialement programmé samedi à 17h, le match OL - Montpellier est décalé dimanche à 14h30. L'annonce a été faite par la LFP au lendemain de l'annonce du report.

La tenue du match entre le troisième et le septième du championnat, comptant pour la 29e journée de L1, avait été interdite lundi par un arrêté de la préfecture du Rhône en raison des nombreuses manifestations prévues samedi ("gilets jaunes", Marche pour le Climat, Journée internationale contre le racisme et les violences policières...) et de l'antagonisme historique entre les ultras des deux équipes. Dans un second communiqué publié mardi, la LFP a par ailleurs annoncé que la rencontre de Ligue 2 entre Metz et Lorient était décalée d'une journée, au dimanche 31 mars à 13h.