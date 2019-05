Le brassard de capitaine, un 19e but cette saison en Ligue 1, une nouvelle communion avec un public qui l’adore, Edinson Cavani a vécu samedi une soirée riche en émotions. Le large succès face à Dijon (4-0) et les festivités autour du nouveau titre de champion de France en prime, l’Uruguayen avait de quoi être particulièrement heureux à six jours de la clôture du championnat. Pour autant, il ne semble pas parti pour faire le moindre cadeau au PSG.

Interrogé après la rencontre face au DFCO et logiquement questionné sur son avenir, l’ancien Napolitain a rappelé sa stratégie : rester au club la saison prochaine et partir éventuellement en 2020… lorsqu’il sera libre. "Je l’ai déjà dit, la première des choses est de respecter mon contrat, a-t-il martelé sur Canal +. Je veux finir mon contrat ici et nous verrons après. Mais je veux rester ici, il y a encore beaucoup de choses à faire et j’aime bien ce club, j’aime bien la vie ici, j’y suis bien avec ma famille." En clair : la pire option pour le PSG, qui préférerait assurément un départ cet été ou, à défaut, une prolongation de contrat de son attaquant.

Meunier : "Est-ce que je conviens ? Est-ce que je ne conviens pas ?"

Pour restituer le contexte, celui d'un conflit qui ne dit pas son nom entre Paris et son buteur historique, il faut rappeler qu'Edinson Cavani a pâti cette saison de la relation parfois exclusive entre Neymar et Kylian Mbappé et de la place grandissante prise par le Français dans l’axe de l’attaque. Il n’en fallait pas plus pour que de nombreuses rumeurs fassent état de la volonté du PSG de se séparer l’Uruguayen cet été, afin de dérouler le tapis rouge à Mbappé et de récupérer au passage une indemnité de transfert.

"Tu sais, parfois, le football ne dépend pas seulement de toi, a d’ailleurs pris soin de glisser le principal intéressé. Derrière, il y a les dirigeants, le président, et parfois ils préfèrent d’autres choses." Il n'est toutefois pas sûr que ces derniers soient en position de force dans le dossier Cavani, qui, à 32 ans, semble prêt à accepter de passer une dernière saison à Paris malgré une réduction de ses responsabilités.

Et le constat vaut aussi pour Thomas Meunier, également lié avec le PSG jusqu'en 2020 et qui a confirmé son envie de rester dans la capitale la saison prochaine malgré le flou général autour de sa situation. "Je n'ai rien de clair vis-à-vis du club, a-t-il déclaré sur Canal +. Le club connaît ma position : j'ai toujours dit que je voulais rester. Après, est-ce que je conviens, est-ce que je conviens pas ? Est-ce qu'ils veulent changer un peu le cycle parisien ? Rien n'est très clair pour le moment."