PSG : Tuchel encore "plus optimiste" pour Neymar et Mbappé

Neymar et Mbappé de retour face à Liverpool, c'est une hypothèse qui prend forme. Thomas Tuchel l'a confirmé samedi après la victoire du PSG face à Toulouse (1-0), acquise sans les deux stars parisiennes, blessées. "Etes-vous plus ou moins optimisme que vendredi ?", lui a-t-il été demandé en conférence de presse . "Oui, plus optimiste parce que les deux ont fait un entraînement individuel sur le terrain aujourd'hui", a répondu l'entraîneur parisien.

"J'espère qu'ils pourront faire l'entraînement avec toute l'équipe lundi", soit deux jours avant la réception du finaliste de la dernière Ligue des champions en phase de poule, a ajouté le technicien allemand, qui avait aligné Julian Draxler, Angel Di Maria et Edinson Cavani en attaque en l'absence de son Brésilien et de son Français.

Neymar (adducteurs) et Mbappé (épaule) se sont blessés mardi en sélection, faisant craindre un forfait pour l'avant-dernier match de groupe. Battu par Liverpool à l'aller en Angleterre (3-2) puis freiné par Naples (2-2, 1-1), le PSG est troisième de son groupe avec 5 points, un de moins que les Anglais et les Italiens.