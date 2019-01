Yoann Gourcuff résilie son contrat avec le Dijon FCO

Yoann Gourcuff et Dijon, c'est déjà terminé. Six mois après sa signature, le meneur de jeu a décidé de ne pas aller au bout de son contrat et de quitter les rangs du 18e de Ligue 1. Le DFCO a annoncé, mercredi soir par communiqué, la fin de leur collaboration professionnelle "d'un commun accord." Surprenante, cette annonce est venue ponctuer un échec sportif total.

"A l'issue des six premiers mois de cette expérience dijonnaise, Yoann Gourcuff et le DFCO ont choisi de ne pas la poursuivre jusqu'au terme du contrat", a indiqué Dijon dans son communiqué.

Un avenir flou pour Gourcuff

Arrivé à Dijon le 20 juillet 2018 après trois saisons passées au Stade rennais, Gourcuff, 32 ans, n'a pas laissé une énorme empreinte en Côte d'Or. Jamais titularisé par Olivier Dall'Oglio, l'international français (31 sélections) n'a joué que huit petites rencontres en championnat entre août et octobre, soit 135 minutes, avant de disparaître des écrans radar.

Touché à la cuisse gauche depuis le 20 octobre dernier et le match Dijon-Lille (1-2), l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux n'est jamais réapparu sur les pelouses depuis. En décembre, son ancien club avait indiqué qu'il ne rejouerait pas avant 2019. Désormais sans club, Yoann Gourcuff, incapable de sortir de sa spirale de blessures, n'a pas encore donné d'indication quant à son futur proche.