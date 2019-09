Tops

Slimani - Ben Yedder, duo d'enfer

C'était déjà perceptible depuis quelques matches. Ce fut encore plus criant face à Brest. Islam Slimani et Wissam Ben Yedder s'entendent comme des larrons en foire. La passe décisive de l'Algérien pour le Français sur l'ouverture du score n'était qu'une mise en bouche. Ben Yedder a ensuite obtenu un penalty sur une nouvelle passe lumineuse de son compère d'attaque. Il y a eu un début de discussion pour savoir qui allait le tirer. Ben Yedder a rechigné avant de le laisser à Slimani qui l'a superbement transformé. Il n'y a pas eu de "penalty-gate" pour gâcher la soirée de ce duo d'enfer.

Les buteurs étaient d'humeur joueuse

Les samedis se suivent et ne se ressemblent pas en Ligue 1. Le spectacle n'est pas toujours au rendez-vous pour ces soirées régulièrement privées des plus grosses affiches du week-end. Mais cette fois, les acteurs du championnat étaient décidés à faire trembler les filets, et de quelle manière ! Le Lillois Luiz Araujo (à Nice) et l'Angevin Rachid Alioui (face à Amiens) ont allumé la mèche des 25 mètres pour nettoyer les lucarnes adverses. Le Brestois Alexandre Mendy était certes dans surface monégasque, mais sa reprise de volée sous la barre est un modèle du genre. Malheureusement pour lui, comme Xavier Chavalerin, leurs magnifiques réalisations n'ont pas permis à leurs équipes de glaner un point. Dommage car le subtil ballon piqué du Rémois face à Dijon était lui aussi à signaler.

Mbappé a tout changé

Son retour était attendu. Forcément. On parle quand même de Kylian Mbappé. Après un mois d'absence, il est revenu et il n'a pas déçu. Entré à l'heure de jeu, le jeune attaquant parisien a immédiatement haussé le rythme de la rencontre. Il a surtout été décisif. Un débordement suivi d'un centre parfait pour Neymar et le tour était joué. Le PSG a retrouvé le Mbappé qu'il connaissait. Celui qui change le cours d'un match. Même s'il a aussi multiplié les mauvais choix, même s'il a manqué quelques occasions, Paris ne boudera certainement son bonheur de le revoir sur les terrains.

Mama Baldé, héros dijonnais

Si Dijon a patiné depuis le début de la saison, il le doit en partie à ses difficultés devant, comme la saison passée. Le DFCO a peut-être trouvé ce samedi une solution à ses maux : Mama Baldé. Arrivé libre cette saison du Sporting Portugal, l'ailier avait jusque-là eu du mal à trouver sa place dans le onze de Stéphane Jobard. A Reims, il a été le grand bonhomme du premier succès de l'équipe bourguignonne de la saison. Passeur décisif sur le but de Tavares, sur une belle accélération dans son couloir, le joueur de Guinée-Bissau a inscrit le but de la victoire où son appel et sa pointe de vitesse ont à nouveau fait la différence. Une performance dont les Dijonnais auront bien besoin toute la saison.

Flops

Le paradoxe rémois

A sabrer le champagne après avoir battu le PSG mercredi au Parc, Reims a fini par en avoir le tournis. Les hommes de coach Guion avaient une belle opportunité de se rapprocher du podium en recevant la lanterne rouge Dijon. Ils avaient pourtant bien entamé le match avec l'ouverture du score de Chavalerin après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. La joie aura à peine duré deux minutes. Ils ont été bousculé par les Dijonnais et le duo Tavares - Baldé. Le stade de Reims a laissé passer une belle occasion alors que le début de saison est on ne peut plus ouvert. Comme quoi, tout peut changer en seulement trois jours.

En plus, l'OL a la poisse

Ce ne fut pas brillant et cela devient une mauvaise habitude. Lyon bafouille son football et sa crise de résultats a pris une dimension encore plus importante après une nouvelle défaite au Groupama Stadium face à Nantes. Et quand rien ne va, le sort semble toujours s'acharner. Le but concédé par les Gones en est la preuve. Alors qu'il était à la lutte avec Samuel Moutoussamy, Marçal a trompé son propre gardien au bout d'un improbable double contact et dans un angle quasiment impossible. Le jeu de l'OL est déjà un drôle de problème. Mais si en plus la malchance s'en mêle…

Lyon - NantesGetty Images

Cette fois, Butelle s'est troué

Depuis son retour à Angers, Ludovic Butelle avait plutôt fait le bonheur des supporters du SCO. Le gardien de but a coûté deux points aux siens. En voulant relancer court au pied, l'ancien de Bruges a bien malgré lui mis Cornette sur orbite côté droit. Le centre de l'Amiénois a trouvé Mendoza seul au point de penalty, qui n'a plus eu qu'à finir Butelle, cette fois pas bien replacé. Une action à oublier, pour des premiers points lâchés par les hommes de Stéphane Moulin à Raymond-Kopa.

Yazici, de mal en pis

Il était l'une des têtes d'affiches du recrutement lillois. Yusuf Yazici a débarqué de Trabzonspor pour devenir le nouveau dépositaire de l'attaque des Dogues. Jusque-là l'international turc n'a guère convaincu, se faisant plus remarquer par son expulsion contre Angers que pour ses prouesses balle au pied. A Nice, le milieu de terrain offensif a eu tout faux de A à Z. Trop individualiste, il s'est laissé enfermer pour mieux lancer le contre victorieux conclu par Dolberg. Il aurait pu se racheter à la demi-heure mais a totalement vendangé l'offrande de Reinaldo avant de sortir à la 50e minute. Christophe Galtier a beau expliquer qu'il faut aider son joueur à "chercher ses repères, son rythme", l'adaptation et le temps d'intégration n'excusent pas tout. Yazici va vite devoir se reprendre.

Par Vincent BREGEVIN et Loris BELIN