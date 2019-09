Icardi et Sarabia blessés, Mbappé et Cavani trop justes : une pluie d’absents pour le PSG à Lyon

"C’est très exigeant physiquement et mentalement de jouer le Real Madrid à la maison en Ligue des champions". En conférence de presse ce samedi, trois jours après la belle victoire parisienne contre les Merengue (3-0), Thomas Tuchel a commencé par faire le point sur son effectif. Un groupe qui sera décimé pour le déplacement du PSG à Lyon, dimanche soir (21h00), dans le choc de la sixième journée.

L’entraîneur allemand a en effet annoncé le forfait de Mauro Icardi pour cette rencontre, alors que l’Argentin avait démarré celle contre le Real. Mais ce n’est pas tout, puisque Pablo Sarabia manquera aussi ce déplacement entre Rhône et Saône, rejoignant ainsi Thilo Kehrer, Colin Dagba et Julian Draxler à l’infirmerie : "Sarrabia est blessé, c'est de la malchance. Il a pris un coup contre le Real à la dernière minute, a précisé l’ancien coach de Dortmund. Toutes les blessures sont différentes. Kehrer et Draxler ont une blessure très rare dans le football. On n'a jamais vu ça. Pour Icardi, on a pris des risques".

Neymar et Di Maria devront porter le PSG

Attendu après avoir repris l’entraînement collectif cette semaine, Kylian Mbappé devra de son côté patienter encore un peu avant de faire son retour, tout comme Edinson Cavani. Neymar et Angel Di Maria devront donc porter le secteur offensif parisien, alors qu’Eric Maxim Choupo-Moting devrait encore gratter du temps de jeu. Reste à savoir si ces forfaits en masse changeront les plans du coach de l’OL Sylvinho, qui a envisagé un système à cinq défenseurs selon L’Equipe.