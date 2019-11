Neymar revient. C'est loin d'être la première fois que ces deux mots sont associés. Depuis qu'il a signé au PSG, le Brésilien a désormais manqué plus de matches qu'il n'en a disputés. Paris a dû apprendre depuis longtemps à vivre sans le joueur le plus cher de l'histoire, recruté à l'été 2017 pour 222 millions d'euros. À tel point qu'il semble presque plus délicat pour le club de la capitale de réapprendre à vivre avec lui aujourd'hui.

Mais Neymar restera toujours Neymar. Sa présence focalisera éternellement l'attention. Son retour était déjà un événement face à Strasbourg, au bout d'un été agité par les rumeurs de son retour à Barcelone. Devant un public plutôt hostile, le Brésilien avait claqué un retourné acrobatique pour donner une victoire de dernière minute au PSG (1-0). Quatre matches et trois buts plus tard, il s'était encore blessé lors d'un amical avec le Brésil face au Nigeria (1-1). Un gros mois plus tard, il revient. Encore. Et son retour pose des questions. Toujours.

Où en est-il ?

Sorti de quelques photos d'une soirée pour Halloween postées sur les réseaux sociaux et une petite escapade à Disneyland avec Keylor Navas, Neymar s'était fait plutôt discret durant son indisponibilité. Jusqu'à cette virée à Madrid mardi pour assister à la Coupe Davis version Gerard Piqué, son ancien coéquipier au Barça. Elle n'a pas vraiment été du goût de Thomas Tuchel. "Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne suis pas son papa, je ne suis pas la police, je suis son entraîneur, a lâché le technicien allemand jeudi en conférence de presse sans masquer une pointe d'agacement.

Neymar n'a pas négligé l'entraînement pour autant. Surtout depuis l'annonce de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Pour la première fois depuis 2011, le Brésilien n'en fait pas partie. Une véritable alerte pour un joueur qui ambitionne de remporter le trophée. Et une motivation supplémentaire pour revenir le plus vite possible, avec le choc de mardi prochain face au Real Madrid en Ligue des champions en point de mire. "Il a été très professionnel durant ces deux semaines, il a fait plus que les autres", a témoigné Tuchel. Place au terrain pour en avoir la confirmation.

Quel système de jeu avec lui ?

Le retour de Neymar, ça change tout sur le plan tactique. Tuchel a eu recours au 4-3-3 de manière quasi-systématique cette saison. Neymar peut naturellement prendre un poste qu'il maîtrise sur l'aile gauche dans cette configuration. Mais l'entraîneur parisien affectionne le Brésilien dans un rôle plus axial où son influence sur le jeu est encore plus forte. Il n'a pas exclu l'hypothèse d'un passage au 4-2-3-1 dans cette optique. "On a joué en 4-2-3-1 contre Brest. C'est possible avec Ney en 10 ou sur le côté gauche. Si on est en 4-3-3, il peut jouer à gauche ou comme numéro 9", a exposé l'Allemand.

La question ne se posera pas forcément pour la réception de Lille. Dans un match à domicile et compte tenu des absences de Marco Verratti et Ander Herrera au milieu de terrain, Tuchel a des raisons de passer au 4-2-3-1. Mais elle deviendra centrale pour le déplacement qui attend Paris à Madrid face au Real mardi prochain en Ligue des champions, une équipe que le PSG avait maîtrisé au Parc des Princes (3-0) avec un 4-3-3 particulièrement efficace au pressing. Elle est surtout essentielle compte tenu de la pléthore de talents offensifs à Paris, et des choix que cela implique pour Tuchel.

Quelles seront les victimes collatérales de son retour ?

On y est. Neymar de retour, l'effectif du PSG est quasiment au complet et Tuchel va devoir trancher. L'entraîneur parisien aura évidemment la possibilité de faire tourner ses joueurs en attaque compte tenu des multiples échéances qui attendent le PSG. Mais il est clair que des joueurs du calibre de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi sont faits pour les grands rendez-vous. Ils sont cinq pour trois ou quatre places selon la configuration choisie par l'Allemand. Il y aura forcément un déçu. Au minimum. Dire que le choix est cornélien ressemble à un doux euphémisme.

Neymar et Mbappé, à la fois les deux figures de proue du projet parisien, les deux investissements les plus lourds du club de la capitale, sont incontournables au-delà de leur immense talent. Di Maria, plus décisif que jamais, est devenu indispensable. Icardi enfile les buts comme des perles et son profil en fait un complément idéal pour les trois premiers joueurs cités. Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club, a besoin de temps de jeu et vient de marquer lors de ses deux derniers matches avec l'Uruguay. C'est peut-être un problème de riches. Mais c'est un sacré casse-tête pour Tuchel.