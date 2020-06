LIGUE 1 - Le SCO Angers a annoncé lundi la signature du gardien Paul Bernardoni. L'international Espoirs de 23 ans s'est engagé jusqu'en 2024 avec le SCO. Le transfert est estimé à sept millions d'euros.

Angers a recruté pour quatre ans le gardien international Espoirs de Bordeaux Paul Bernardoni, qui s'est distingué ces deux dernières saisons en prêt à Nîmes,a annoncé le club lundi soir. "Une belle aventure commence", s'est réjoui le portier de 23 ans sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs médias, il est transféré pour plus de 7 millions d'euros et une série de bonus, en particulier un pourcentage à la revente et une prime pour Bordeaux en cas de sélection en équipe de France.

A Angers, Paul Bernardoni vient prendre le relais de Ludovic Butelle, 37 ans, un des artisans de la remontée en Ligue 1 en 2015 et titulaire dans les buts angevins depuis 2018 mais que le club voit désormais plus comme gardien N.2. Son contrat prendra effet le 1er juillet, date à laquelle les entraînements doivent reprendre à Angers. Il y retrouvera ses anciens coéquipiers à Nîmes Antonin Bobichon, Sada Thioub et Rachid Alioui, qui avaient pris la route d'Angers l'été dernier.

Né à Evry, Paul Bernardoni a fait ses débuts professionnels à Troyes et a aussi évolué à Clermont (2017-2018), où il a été élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2018. Régulièrement sélectionné dans les équipes de jeunes des Bleus, il a remporté l'Euro U19 en 2016. Il était le gardien titulaire de l'équipe de France Espoirs à l'Euro 2019 en Italie et pressenti pour tenir aussi ce rôle aux jeux Olympiques de Tokyo.

