Monaco se saborde, Toulouse stoppe l'hémorragie

Nîmes – Monaco : 3-1

Monaco s'est encore tiré une balle dans le pied. Les Monégasques, qui n'ont toujours pas remporté le moindre de match de Ligue 1 en 2020, ont complètement perdu leurs nerfs aux Costières. Wissam Ben Yedder avait pourtant ouvert le score grâce à sa finesse technique. Mais la rencontre a complètement basculé autour de la demi-heure de jeu. Sur un coup de billard, Florian Miguel a égalisé. Et l'ASM a dégoupillé. Quelques minutes plus tard, Tiémoué Bakayoko a été exclu, après consultation du VAR, pour une grosse semelle sur Romain Philippoteaux. Furieux, Gelson Martins s'est emporté contre l'arbitre, l'invectivant et le poussant après avoir, lui aussi, vu rouge. A neuf contre onze, le club du Rocher n'a pas tenu. En deuxième période, Philippoteaux puis Martinez ont trouvé la faille pour permettre aux Nîmois de revenir à un point du barragiste amiénois. Monaco est englué en deuxième partie de tableau.

Ce que l'on retient : Même avec Moreno, il y a un problème d'attitude à Monaco.

Angers – Reims : 1-4

Le match des outsiders est longtemps resté indécis. Il a fini par franchement pencher en faveur de Reims. D'un coup de casque à l'heure de jeu, Yunis Abdelhamid a donné l'avantage au club champenois. Les Rémois ont insisté sur coup de pied arrêté. Et ils ont bien fait. Douze minutes plus tard, sur un coup franc lointain, Baptiste Santamaria a trompé son propre gardien, de la tête. Sur l'engagement suivant, Boulaye Dia l'a jouée soliste pour enfoncer le clou. Avant cela, El Bilal Touré, 18 ans et arrivé cet hiver à Reims pour renforcer la réserve, avait répondu à Alioui en transformant, plein de sang-froid, un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Même pas impressionné pour sa première.

Ce que l'on retient : Inquiétant depuis le début de l'année, Reims relève la tête. Alors qu'Angers n'avance plus.

Strasbourg – Lille : 1-2

Lille a encore du caractère. Eliminé des deux Coupes, battu lors de ses trois dernières sorties en Ligue 1, le LOSC s'est remis à l'endroit lors d'un déplacement difficile à Strasbourg. Et bien mal embarqué. Dans le premier quart d'heure, Adrien Thomasson a profité d'une grossière perte de balle de Renato Sanches, aux abords de sa surface, pour donner l'avantage au Racing. Les hommes de Christophe Galtier sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième période et ont été récompensés. A la suite d'un corner joué rapidement, Gabriel a égalisé et Victor Osimhen a inscrit son 11e but saisonnier, sur penalty. Lille est toujours dans la course à l'Europe. Le RCSA a perdu du terrain.

Ce que l'on retient : Ce succès, acquis au mental, a tout pour remettre le LOSC dans un cercle vertueux.

Amiens - Toulouse : 0-0

C'est un événement : Toulouse n'a pas perdu. Après onze défaites consécutives en Ligue 1, le TFC a enfin stoppé l'hémorragie avec un nul à Amiens (0-0). Au terme d'un match assez terne, durant lequel l'Amiénois Gaël Kakuta a été trop seul à se montrer dangereux, les Toulousains ont pris un petit point qui ne change cependant pas grand-chose au classement. Ils sont toujours bons derniers à six points du club picard, 18e et actuel barragiste.

Ce qu'on en retient : Toulouse n'égalera pas le triste record du CA Paris, qui avait connu 12 défaites d'affilée en championnat en 1933-34. C'est déjà ça…

Dijon - Brest : 3-0

Il n'y a pas eu de match à Gaston-Gérard. Dijon a fait fructifier une entame de feu pour signer un succès maîtrisé face à Brest (3-0). Mama Baldé, auteur d'un doublé (3e, 20e), a concrétisé le début de match parfait des Dijonnais, définitivement à l'abri après le but de Stephy Mavididi à l'entame du dernier quart d'heure (77e). Le DFCO pointe provisoirement en 16e position du classement avec six points devant le premier relégable, Nîmes, et revient à quatre longueurs du club breton, désormais 14e.

Ce qu'on en retient : Dijon semblait se diriger inéluctablement vers la L2 en début de saison. C'est beaucoup moins net aujourd'hui.